Dịp đón tuổi mới, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang mới với phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng.

Lý Nhã Kỳ thanh lịch đón tuổi mới.

Trong không gian với ánh nắng và sắc hoa, nữ diễn viên xuất hiện với nhiều tạo hình quyến rũ, thanh lịch cùng gam màu pastel.

Qua mỗi khoảnh khắc, cô muốn gửi đến thông điệp: Vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành là biết mình muốn gì và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Diễn viên trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 44.

Thời gian qua, Lý Nhã Kỳ chủ động giảm bớt các hoạt động để dành nhiều thời gian cho kế hoạch mang tính dài hạn. Cô đang tập trung vào việc thiết kế, phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Theo cô, ở thời điểm hiện tại, thành công không còn được đo bằng số lượng sự kiện xuất hiện hay những dự án nghệ thuật liên tiếp mà là khả năng tạo dựng những giá trị bền vững cho doanh nghiệp cũng như cho chính cuộc sống của mình.

Dịp tuổi mới, Lý Nhã Kỳ lần đầu tiên úp mở về một “chương mới” của cuộc đời khiến nhiều người tò mò.

Khi được hỏi về lời chúc sinh nhật mong muốn nhất năm nay, cô cho biết: “Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân".

Chia sẻ này làm dấy lên nhiều đồn đoán Lý Nhã Kỳ có thể sẽ chính thức lên xe hoa trong năm nay. Nữ diễn viên không xác nhận cụ thể, cũng không phủ nhận. Cô chỉ tiết lộ mình đang hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

Cô tạo dáng chụp ảnh với không gian ngập ánh nắng và hoa.

Bước sang tuổi mới, Lý Nhã Kỳ không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Điều khiến cô hạnh phúc nhất hiện nay là được làm công việc mình yêu thích, có gia đình ở bên, có những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đủ thời gian để chăm sóc cuộc sống cá nhân.

Dù dành phần lớn thời gian cho lĩnh vực kinh doanh, Lý Nhã Kỳ khẳng định nghệ thuật vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô sẽ tiếp tục tham gia các dự án phù hợp, đồng thời đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng và các chương trình ý nghĩa.

Bộ ảnh sinh nhật không chỉ ghi lại vẻ đẹp rạng rỡ của Lý Nhã Kỳ ở tuổi mới mà còn như lời mở đầu cho một hành trình mới. Cô xem đây là cột mốc nơi sự nghiệp được xây dựng vững vàng hơn, một tin vui về hạnh phúc cá nhân cũng sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC