Sau hơn 30 năm nghiên cứu và giảng dạy Phật đạo, tác giả Lý Tứ tiếp tục hành trình lan tỏa tư tưởng Phật học bằng việc ra mắt hai cuốn sách mới: Vô thanh luận và tập thơ Nhặt nhạnh. Không chỉ là sự bổ sung cho hệ thống trước tác của mình, 2 tác phẩm lần này còn cho thấy nỗ lực đưa giáo pháp tiếp cận gần hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số.

Tác giả Lý Tứ.

Vô thanh luận được xây dựng từ 72 bài viết thuộc chuyên mục Bạn đọc hỏi - Lý Tứ trả lời trong năm 2025 trên các nền tảng số. Đây là chuyên mục đã duy trì liên tục từ năm 2019, tạo nên cầu nối tương tác giữa tác giả và cộng đồng người học Phật.

Khác với các tuyển tập trước, cuốn sách lần này được biên tập theo nhóm câu hỏi có tính liên kết, tạo thành một tiến trình nhận thức rõ ràng. Các vấn đề không còn rời rạc mà nối tiếp nhau, phản ánh sự chuyển biến trong tư duy của người học qua từng giai đoạn.

Chính cách tổ chức này giúp Vô thanh luận vượt khỏi khuôn khổ một cuốn sách giải đáp thắc mắc, trở thành “bản đồ nhận thức” giúp người đọc hình dung được lộ trình tiếp cận và ứng dụng Phật pháp một cách hệ thống.

Chia sẻ về tinh thần cuốn sách, tác giả Lý Tứ cho biết: "Vô thanh mà không vô ngôn, bởi đây là những tiếng lòng từ tâm thức đến một tâm thức… Tiếng lòng ấy không ồn ào nhưng bền bỉ chảy trong nguồn mạch của đạo pháp".

Ở góc độ biên tập, bà Bùi Thảo nhận định, Vô thanh luận là biểu hiện rõ nét của “giáo pháp trong kỷ nguyên số”, thể hiện qua khả năng tương tác nhanh trên các nền tảng số, cách trình bày logic, dễ tiếp cận và đặc biệt là việc xây dựng tri thức Phật học như một hệ thống dữ liệu nhiều tầng bậc.

"Người học có thể đi từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, mỗi lần tiếp cận là một cánh cửa nhận thức mới được mở ra", bà chia sẻ.

Nếu Vô thanh luận là những đối thoại trực diện thì Nhặt nhạnh lại là hành trình nội tâm được thể hiện qua ngôn ngữ thơ.

Tập thơ gồm 52 bài do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành được sáng tác trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời tác giả. Mỗi bài thơ là một “mảnh ghép” cảm xúc được chắt lọc từ trải nghiệm sống, từ những trăn trở ban đầu đến những chiêm nghiệm sâu sắc về vô thường và nhận thức.

Theo anh Ngọc Hải - thành viên ban biên tập, các bài thơ trong tập không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là hình thức thuyết pháp cô đọng: "Đó không phải là thơ theo nghĩa thông thường mà giống như những ‘ngọn đao ngôn từ’, giúp con người vượt thoát khỏi u tối, nhận ra bổn tâm thanh tịnh".

Dù chỉ gồm 52 bài, Nhặt nhạnh được nhìn nhận như một hành trình trọn vẹn: từ bóng tối đi tìm ánh sáng. Và khi chạm tới ánh sáng, người viết lan tỏa lại cho người khác như một "ngọn vô tận đăng".

Nhiều bài thơ mang đậm tinh thần Phật đạo qua những câu kệ giàu tính chiêm nghiệm, gợi mở cách nhìn về bản chất thực tại. Không chỉ để đọc, tập thơ còn tạo ra không gian để người đọc đối chiếu và soi chiếu chính mình.

Một trong những điểm đáng chú ý ở các tác phẩm của Lý Tứ là cách đưa Phật đạo ra khỏi không gian hàn lâm, trở nên gần gũi hơn với đời sống thường nhật.

Tại sự kiện, nhiều ý kiến cho rằng chính lối diễn đạt mạch lạc, trực diện và có tính tương tác cao đã giúp các tác phẩm của ông tiếp cận được độc giả trẻ.

Bạn đọc Thu Hằng chia sẻ: "Phật đạo trong ngòi bút của thầy rất logic, dễ hiểu và thiết thực. Không còn cảm giác nặng nề mà giống như một cuộc trò chuyện, nơi mình được chạm vào trí tuệ một cách trực tiếp".

Theo cô, Vô thanh luận có thể hấp dẫn người trẻ nhờ cách trả lời rõ ràng, khả năng tương tác liên tục và sự phản hồi kịp thời từ tác giả trong quá trình trao đổi với độc giả.



Thông qua Vô thanh luận và Nhặt nhạnh, tác giả Lý Tứ tiếp tục khẳng định hướng tiếp cận Phật pháp theo tinh thần khai phóng: khuyến khích người học tự suy nghĩ, tự trải nghiệm và tự tìm ra con đường phù hợp.

Châu Anh