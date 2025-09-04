Sự kiện kéo dài đến ngày 7/9, thu hút sự quan tâm của đông đảo tăng ni, Phật tử và bạn đọc yêu sách.

Đại đức Quán Như - Vạn Lợi phát biểu khai mạc. Ảnh: L.Đ.L

Triển lãm do 4 đơn vị xuất bản, phát hành sách là Thái Hà Books, Vĩnh Nghiêm Books, Hương Trang Books và Văn Lang Books phối hợp tổ chức. Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của triển lãm là giúp công chúng tiếp cận nhiều đầu sách giá trị về Phật pháp ứng dụng, từ đó tu dưỡng bản thân, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Quán Như - Vạn Lợi (Vĩnh Nghiêm Books) nhấn mạnh: “Triển lãm sách diễn ra trong tháng 7 Vu lan - Báo hiếu tại chùa Vĩnh Nghiêm là một sự kiện ý nghĩa. Những quyển kinh, sách Phật giáo tại đây sẽ giúp người đọc có thêm chất liệu để nghiên cứu, tư duy, nghiền ngẫm và ứng dụng trong cuộc sống, làm thăng hoa đời sống tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình”.

Đại đức Thích Tuệ Nhật tìm sách hay, sách quý để tặng Phật tử.

Theo BTC, triển lãm lần này trưng bày hơn 5.000 tựa sách phong phú về Phật giáo, văn hóa, giáo dục, sức khỏe và tinh thần với nhiều tác giả nổi tiếng như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Osho, Thích Thánh Nghiêm, Đại sư Hư Vân, Tinh Vân… Ngoài ra, còn có hoạt động trải nghiệm in kinh trên mộc bản, giúp người tham quan hiểu thêm về văn hóa Phật giáo truyền thống.

Được biết, nhiều tựa sách tại triển lãm được giảm giá từ 15%-35%, tạo điều kiện để độc giả dễ dàng sở hữu những cuốn sách ý nghĩa.

Chia sẻ với VietNamNet, Đại đức Thích Tuệ Nhật, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tán thán hoạt động, mong muốn hoạt động được duy trì để tăng ni, Phật tử, người yêu sách có cơ hội tiếp cận sách hay, sách quý.

Phật tử tham vấn về kinh sách với Đại đức Vạn Lợi.

Với không gian trang nghiêm của Tổ đình Vĩnh Nghiêm, triển lãm sách không chỉ là nơi giới thiệu tri thức mà còn là dịp để công chúng tìm lại sự lắng đọng trong tâm hồn, nuôi dưỡng tinh thần hiếu hạnh và tình thương trong mùa Vu lan báo hiếu.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books tại triển lãm.