Trường Giang vừa thông báo về phim điện ảnh Tết Nhà ba tôi một phòng, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng.

Dự án lần này được xem là bước chuyển mình của nam nghệ sĩ khi anh không chỉ tham gia với vai trò diễn viên mà còn đảm nhận vị trí đạo diễn - nhà sản xuất.

Poster phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang.

Nhà ba tôi một phòng xoay quanh câu chuyện cha - con trong bối cảnh hiện đại, đặt trong không gian sinh hoạt chật hẹp của một gia đình ở đô thị, khai thác mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác biệt thế hệ. Bên cạnh tuyến truyện gia đình, phim còn lồng ghép bối cảnh nghề làm mắm truyền thống của miền Trung.

Trường Giang từng để lại dấu ấn với loạt tác phẩm như 49 ngày, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố… Lần trở lại này, nghệ sĩ chọn khai thác câu chuyện gia đình, với những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa 2 thế hệ.

Chia sẻ với VietNamNet, Trường Giang cho biết phim được ấp ủ từ nhiều năm trước, khi anh đã trở thành cha của 2 đứa trẻ.

“Phim ra đời như một câu chuyện dành tặng những người cha hiện đại - lời nhắn nhủ về sự sẻ chia, lắng nghe và đồng hành cùng con trên hành trình theo đuổi ước mơ”, anh nói.

Nam nghệ sĩ gửi gắm tinh thần hài hước, ấm áp và cân bằng hài hòa giữa yếu tố giải trí cùng những giá trị giáo dục nhẹ nhàng.

Qua đó, anh muốn gợi nhắc người trẻ về sự gắn kết gia đình trong nhịp sống phủ đầy công nghệ, nơi một bữa cơm sum vầy tưởng chừng giản dị lại trở thành điều quý giá.

“Tôi kỳ vọng tác phẩm phù hợp để thưởng thức trong dịp Tết - thời khắc của đoàn viên và yêu thương”, anh nói thêm.

Trấn Thành và Trường Giang đối đầu mùa phim Tết 2026.

Trước đó vài ngày, Trấn Thành cũng hé lộ hình ảnh đầu tiên cho dự án Thỏ ơi! - tác phẩm mang màu sắc drama, khai thác yếu tố tình cảm và tâm lý.

Một số gương mặt đã được hé lộ tham gia gồm Lyly, Đinh Ngọc Diệp, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan…

First-look phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành

Trấn Thành được nhận định là “Vua phòng vé” mùa phim Tết, với liên tiếp các tác phẩm thắng như Mai (551,2 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng)… Với loạt thành tích trên, nam đạo diễn tạm thời có nhiều ưu thế trong mùa phim Tết năm nay.

Trong khi đó, sự trở lại của Trường Giang cũng được đánh giá là “ẩn số” khó đoán. Việc góp mặt của 2 nam nghệ sĩ tại đường đua năm nay khiến khán giả tò mò, nhất là khi họ cùng đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm sản xuất cho dự án.

Phim "Mùi phở" của Xuân Hinh, Thu Trang và "Báu vật trời cho" của Tuấn Trần, Phương Anh Đào cũng ra rạp dịp Tết 2026.

Ngoài phim của Trường Giang và Trấn Thành, thị trường điện ảnh Việt mùa Tết 2026 được đánh giá sôi nổi nhất trong nhiều năm qua khi chứng kiến màn đổ bộ của loạt tác phẩm như: Mùi phở (Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang), Báu vật trời cho (Tuấn Trần, Phương Anh Đào), Nhà mình đi thôi (Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh) và 1 tác phẩm phim của Nhà nước.

