LyLy và Vĩnh Đam - cặp đôi diễn viên chính phim Thỏ ơi! vừa có màn hội ngộ trong 1 sự kiện tại TPHCM. Cả 2 diện trang phục phong cách trẻ trung phù hợp với chủ đề chương trình.

Trong phim Thỏ ơi!, Vĩnh Đam đóng vai doanh nhân Thế Phong - chồng MC nổi tiếng Hải Linh (LyLy). Cả 2 có nhiều màn diễn tay đôi với không ít cảnh nóng bỏng.

LyLy - Vĩnh Đam hội ngộ sau phim 450 tỷ của Trấn Thành.

Sau dự án, cả LyLy và Vĩnh Đam đều giữ mối quan hệ thân thiết. LyLy nói mừng vì sau phim cô có thêm nhiều mối quan hệ mới và Vĩnh Đam là 1 trong số đó. Ca sĩ giữ liên lạc với mọi người, thỉnh thoảng hay gặp nhau ăn uống, trò chuyện nhắc nhớ về kỷ niệm quay phim.

Trong khi đó, Vĩnh Đam cho biết không sợ bạn trai LyLy ghen vì thân thiết với nữ ca sĩ. Khi phim đóng máy, họ trở về với cuộc sống đời thường và giữ tình cảm thân thiết. Anh phân định rõ ranh giới giữa trên phim và ngoài đời nên không sợ bị hiểu lầm.

Sau hơn 1 tháng công chiếu, phim Thỏ ơi! hiện cán mốc doanh thu 450 tỷ đồng, góp phần đưa Vĩnh Đam và Ly Ly - 2 “tân binh” của điện ảnh được nổi tiếng và săn đón.

LyLy đắt show, được chú ý hơn sau thành công của "Thỏ ơi!".

LyLy không bất ngờ với con số doanh thu “khủng” của phim vì từ đầu tin vào năng lực của Trấn Thành và nội dung phim sẽ gặt hái được thành công.

Trấn Thành có “thưởng nóng” cho chị và ê-kíp sau phim?, LyLy cho biết: “Phần thưởng lớn nhất của tôi là được tham gia dự án này và học hỏi nhiều từ đàn anh. Với tôi, điều này giá trị hơn nhiều so với những thứ tiền bạc hay vật chất”.

Nhờ thành công của phim, LyLy ngày càng đắt show, được chú ý nhiều hơn. Cô xem đây là điều may mắn không phải ai cũng có được. Ca sĩ hiện nỗ lực trau dồi diễn xuất với mong muốn thử sức với dự án điện ảnh kế tiếp.

Cuộc sống của diễn viên Vĩnh Đam như “sang trang mới” trong gần 2 tháng qua. Anh có dự án Bus: Chuyến xe 1 chiều ra mắt, đồng thời nhận thêm nhiều show và lời mời hợp tác từ các nhãn hàng.

Cặp đôi bày tỏ yêu thích các nhân vật arttoy (đồ chơi nghệ thuật).

Sau ồn ào phát ngôn quá khứ, nam diễn viên luôn tự khắt khe hơn với bản thân vì ý thức mình là người của công chúng.

“Tôi cẩn trọng trong lời nói, hành vi cử chỉ của mình để xây dựng 1 hình ảnh thật tốt. Với ý kiến nào hơi tiêu cực, tôi xem nó như lời nhận xét, góp ý để học hỏi. Còn bình luận hay tôi lấy đó làm động lực phát triển”, anh cho hay.

Tại sự kiện, cặp đôi có những tương tác ăn ý, cùng chụp ảnh, trò chuyện và màn giao lưu trước sự cổ vũ của hàng trăm khán giả có mặt.

LyLy rạng rỡ tại sự kiện

