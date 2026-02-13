Trong phim điện ảnh Thỏ ơi, LyLy hóa thân thành Hải Linh - host của talkshow “Chị Bờ Vai”. Chương trình là nơi các khách mời với xuất thân đa dạng có thể chia sẻ câu chuyện đời tư phía sau lớp mặt nạ.

Ca sĩ LyLy cùng Pháo đóng phim Trấn Thành.

Hải Linh trở thành điểm tựa tinh thần cho những tâm sự tưởng chừng không thể nói ra. Cao trào của phim bắt đầu khi một cô gái đeo mặt nạ, lấy biệt danh Thỏ, xuất hiện trên sóng để giãi bày việc bị bạn trai uy hiếp.

Từ câu chuyện tưởng như riêng tư của một khách mời, những mối quan hệ chồng chéo dần được bóc tách, kéo Hải Linh vào vòng xoáy đầy nghi kỵ.

Vai diễn Hải Linh là thử thách tâm lý nặng đô khi nhân vật trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc - từ hạnh phúc đến nghi kỵ, từ giận dữ đến đố kỵ rồi sụp đổ.

Trước khi bước vào quá trình quay, LyLy tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất chuyên sâu, đồng thời nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn kỹ thuật thoại và cách khai thác nội tâm nhân vật. Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, giúp cô hiểu rõ từng biến chuyển tâm lý của Hải Linh.

Bộ 3 diễn viên trong phim "Thỏ ơi".

Đóng cặp cùng LyLy là diễn viên Vĩnh Đam. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ khẳng định cô không cố tình "đẩy thuyền' cùng bạn diễn để quảng bá phim.

Ca sĩ quan niệm (chemistry - phản ứng hóa học - PV) nếu có càng tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng bộ phim.

LyLy cũng thẳng thắn nói rằng cô không ngại đóng cảnh nóng nếu điều đó cần thiết cho mạch truyện. Với cô, sự cống hiến cho vai diễn phải đặt lên hàng đầu, miễn sao thuyết phục được khán giả.

LyLy trước nay tâm niệm sẽ không yêu và không cưới một diễn viên vì biết tính chất công việc của họ phải đóng nhiều phim và xây dựng cảm xúc với bạn diễn nữ.

"Tôi muốn bảo vệ cảm xúc của mình bằng cách không quen diễn viên. Nhưng sau khi đóng phim này, tôi có cái nhìn khách quan hơn, kể cả có cảnh thân mật với bạn diễn miễn là người đó biết giới hạn đâu là phim, đâu là đời thật”, cô kể.

Clip LyLy chia sẻ

Chia sẻ về quá trình lựa chọn diễn viên, đạo diễn Trấn Thành cho biết tiêu chí của anh không nằm ở việc ứng viên có kinh nghiệm hay không, mà là cảm nhận “linh hồn” có hợp với vai diễn hay không.

Với LyLy, đạo diễn nhận thấy sự tương thích đặc biệt giữa cô và nhân vật Hải Linh. Sự lựa chọn này ban đầu tạo nên không ít tranh luận, nhưng thành quả trên màn ảnh đã phần nào chứng minh quyết định của anh.

Ảnh, clip: HK, NVCC