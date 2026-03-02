Theo bài viết này, bảng giá cát-sê của dàn diễn viên phim Thỏ ơi! lần lượt là: LyLy - 1,2 tỷ đồng; Pháo - 700 triệu đồng; Quốc Anh - 600 triệu đồng; Văn Mai Hương - 500 triệu đồng và Vĩnh Đam - 250 triệu đồng.

Nội dung này trôi nổi, lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là nội dung chưa được kiểm chứng hay có cơ sở tin cậy. Trấn Thành và các diễn viên Thỏ ơi! chưa từng đề cập đến mức cát-sê họ nhận được.

Thông tin duy nhất liên quan cát-sê là Pháo, Lyly và Vĩnh Đam xác nhận nhận được "mức thù lao cao" khi tham gia phim này.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Trấn Thành chính thức lên tiếng.

"Bảng lương của dàn diễn viên Thỏ ơi! trật lất. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật luôn. Lạ thật ấy", anh phản hồi ngắn gọn nhưng nhận nhiều sự đồng tình.

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết hầu hết tin đồn trôi nổi về cát-sê của nghệ sĩ trên mạng xã hội đều là nội dung bịa đặt nhằm câu lượt xem.

Theo người này, người làm việc trong showbiz lâu năm và có nhiều mối quan hệ cũng không dễ biết bảng giá cát-sê của nhiều nghệ sĩ, nhất là ở các lĩnh vực khác nhau.

Riêng trường hợp phim điện ảnh Thỏ ơi!, đạo diễn Trấn Thành kiêm nhiệm vị trí sản xuất, bao gồm việc thỏa thuận thù lao và ký hợp đồng.

Vì vậy, trừ anh và chính các diễn viên tham gia dự án, gần như không có nguồn tin khả tín về mức cát-sê của họ.

Cũng theo nguồn tin, với dàn cast chính hầu hết không phải diễn viên chuyên nghiệp, việc dự đoán cát-sê theo khung giá phổ thông cũng gần như bất khả thi.

