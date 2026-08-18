Khoảng 2 năm ra mắt thị trường với mẫu xe hiệu năng cao 03+, Lynk & Co Việt Nam bổ sung hai phiên bản giá dễ tiếp cận hơn cho mẫu sedan cỡ C, gồm 03 Plus (739 triệu đồng) và 03 Pro (788 triệu đồng). Sau lễ ra mắt hôm 12/8, giới chuyên môn không kỳ vọng doanh số Lynk & Co 03 bùng nổ, mà chất riêng của mẫu sedan này sẽ giúp thu nhỏ nhóm khách hàng, mang đến hiệu suất chạm nhu cầu tối đa.

Các phiên bản Lynk & Co 03 tại lễ ra mắt mang dấu ấn phong cách đường phố.

Sedan cỡ C tìm hướng đi riêng

Ông Dương Đăng Quang, chuyên gia Car Awards cho rằng, sức mua của nhóm sedan cỡ C hiện khá hạn chế trong bối cảnh người dùng lựa chọn SUV và CUV ngày càng rõ nét. Theo ông, một phần nguyên nhân đến từ tâm lý lựa chọn xe theo xu hướng, trong khi không phải người dùng nào cũng có đủ trải nghiệm để xác định dòng xe phù hợp nhất với nhu cầu bản thân.

Trào lưu xe gầm cao, theo vị chuyên gia, chưa phản ánh đầy đủ sự thay đổi về nhu cầu sử dụng ôtô của người Việt, bởi sedan vốn sở hữu những lợi thế riêng về cảm giác lái, độ ổn định và sự tiện nghi. “Một số mẫu sedan vẫn duy trì được sức hút cho thấy nhóm xe này vẫn có cơ hội nếu tìm được giá trị khác biệt. Những mẫu xe có chất riêng về thiết kế, khả năng vận hành hoặc giá trị sử dụng vẫn có thể tiếp cận được một nhóm khách hàng nhất định”, ông nói.

Mẫu sedan thể thao sở hữu nền tảng được phát triển từ dòng xe đua 03 TCR. Ảnh: Lynk & Co

Đồng quan điểm, chuyên gia Car Awards Tùng Trịnh cho rằng, sedan cỡ C vài năm qua chịu sức ép lớn từ các mẫu CUV/SUV trong cùng tầm giá. Xe gầm cao có lợi thế về không gian sử dụng và khả năng thích nghi với điều kiện đường sá, khiến sedan khó cạnh tranh trên tiêu chí thực dụng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Tùng Trịnh, có thể vẫn có nhóm khách hàng lựa chọn sedan vì những giá trị khác như thiết kế, độ ổn định ở tốc độ cao, đặc biệt khả năng vận hành thể thao và cảm giác lái. “Việc có thêm Lynk & Co 03 phiên bản mới sẽ mang đến thêm lựa chọn cho thị trường, có thể là mục tiêu với nhóm khách hàng không e ngại thương hiệu đến từ Trung Quốc, mà tập trung vào thiết kế, trang bị và giá bán”, chuyên gia Tùng Trịnh nói.

Nhóm khách hàng nhỏ nhưng rõ ràng

Theo ông Dương Đăng Quang, điểm đáng chú ý của Lynk & Co 03 không nằm ở việc mẫu xe này đơn thuần bổ sung một lựa chọn vào phân khúc sedan cỡ C, mà nằm ở cách sản phẩm xác định nhóm khách hàng mục tiêu. Mẫu sedan của Lynk & Co có bốn điểm chạm với khách hàng, gồm phong cách cá tính, công nghệ điện tử, chất lái thể thao và câu chuyện đua xe. Đây cũng là những yếu tố tạo nên sự khác biệt so với cách tiếp cận phổ biến của các mẫu sedan cỡ C vốn tập trung nhiều hơn vào tính thực dụng.

Lynk & Co 03 mang thiết kế thể thao, kết hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ảnh: Lương Dũng

Một trong những điểm được đánh giá cao ở hai phiên bản mới là mức giá dễ tiếp cận, phù hợp nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm mẫu sedan có thiết kế và phong cách khác biệt.

Chuyên gia Tùng Trịnh cho rằng Lynk & Co 03 dù không phải bản hiệu năng cao như 03+ vẫn được thừa hưởng nền tảng phát triển từ dòng xe hiệu suất cao, từng được khẳng định qua 03 TRC và 03+ Racing. Theo ông, điều này hứa hẹn mang đến khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Lynk & Co 03 sử dụng động cơ xăng 1,5 lít tăng áp, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Xe có tốc độ tối đa 205 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu 6,35 lít/100 km theo WLTP.

Ngoại hình xe mang phong cách thể thao với đầu xe hạ thấp, nhiều đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt dạng cánh bay và logo “03” riêng biệt. Phía sau nổi bật với cánh gió thể thao, ống xả kép, tấm hướng gió và cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng.

Tương tự ngoại thất, khoang cabin Lynk & Co 03 sở hữu nhiều chi tiết mang dấu ấn thể thao nhằm tạo khác biệt trong phân khúc. Ảnh: Lương Dũng

Khoang nội thất Lynk & Co 03 thế hệ mới kết hợp phong cách thể thao, công nghệ và tiện nghi. Xe trang bị ghế thể thao có thông gió, màn hình trung tâm 15,4 inch 2,5K, màn hình người lái 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền đa chế độ, điều hòa 2 vùng tích hợp lọc bụi N95 và dàn âm thanh 14 loa công suất 1.000 W.

Theo hãng, trong 7 năm tham gia FIA World Touring Car Cup (WTCR), Lynk & Co 03 TCR cùng Cyan Racing giành 9 chức vô địch. Thành tích này được xem là nền tảng để mẫu sedan hướng tới nhóm khách hàng trẻ đô thị, cá tính, yêu thích trải nghiệm lái thể thao và sự khác biệt.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 03 có hai phiên bản 03 Plus và 03 Pro, giá lần lượt 739 triệu và 788 triệu đồng, đã gồm VAT. Xe được bảo hành 72 tháng (6 năm) hoặc 175.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)