Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động và khó dự đoán, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi người dùng chọn mua ô tô. Vì vậy, ngày càng nhiều người mua có xu hướng lựa chọn xe hybrid để tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhưng những mẫu xe trang bị động cơ xăng thuần túy vẫn có lợi thế về giá bán và chi phí đầu tư ban đầu.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản luôn giỏi trong việc chế tạo những mẫu xe xăng có hiệu suất nhiên liệu cũng rất đáng nể. Trong khi đó, một số nhà sản xuất ô tô của Đức và Hàn Quốc cũng không kém cạnh.

Theo dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của ô tô mới tại Mỹ năm 2025 là 8,65 lít/100 km. Nhưng một số mẫu xe xăng lại có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 7,84 lít/100 km, thậm chí có xe chỉ 6,5 lít/100 km. Dưới đây là 5 mẫu xe sedan cỡ C không hybrid nổi bật nhất năm 2026 về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Civic: 6,5 lít/100 km

Honda Civic là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong danh sách với mức tiêu thụ kết hợp 6,5 lít/100 km. Nếu chạy trên cao tốc, con số này thấp hơn, chỉ 5,7 lít/100 km. Ngay cả khi chạy trong phố, xe vẫn có thể đạt được mức 7,4 lít/100 km.

Ngay cả bản không hybrid, Honda Civic vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu thuộc nhóm tốt nhất phân khúc. Ảnh: Edmunds

Tại Mỹ, Honda Civic 2026 duy trì cả hệ truyền động hybrid và không hybrid. Phiên bản không hybrid trang bị động cơ 2.0L (150 mã lực, 180 Nm) có giá khởi điểm từ 24.695 USD (647 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản hybrid có giá cao hơn đáng kể, khởi điểm từ 29.395 USD (770 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý là dù không sử dụng hệ thống điện hóa, Honda Civic vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu thuộc nhóm tốt nhất phân khúc. Theo EPA, người sử dụng có thể tiết kiệm khoảng 2.500 USD (65 triệu đồng) chi phí nhiên liệu trong 5 năm so với một mẫu xe mới trung bình, với quãng đường 24.000 km/năm.

Honda không thay đổi nhiều công thức cốt lõi của Civic trong những năm qua. Ngay từ đầu, Civic đã được thiết kế để có giá cả phải chăng và tiết kiệm nhiên liệu. Chính sự kết hợp đó đã giúp nó duy trì khả năng cạnh tranh cao trong một thị trường luôn thay đổi với nhiều đối thủ, bất kể khách hàng mua phiên bản hybrid hay không hybrid.

Toyota Corolla: 6,7 lít/100 km

Với mẫu xe Toyota Corolla, cả hai phiên bản sedan và hatchback trang bị động cơ 2.0L (169 mã lực, 205 Nm) cùng đạt mức tiêu thụ kết hợp 6,7 lít/100 km theo EPA. Riêng bản sedan đạt khoảng 7,4 lít/100 km trong đô thị và chỉ 5,7 lít/100 km trên đường cao tốc.

Ở điều kiện vận hành thông thường, Toyota Corolla vẫn là một trong những mẫu sedan cỡ C thực dụng nhất. Ảnh: Car And Driver

Giá khởi điểm Corolla LE 2026 tại Mỹ là 23.125 USD (606 triệu đồng) cho bản sedan, trong khi bản hatchback đắt hơn một chút, khởi điểm từ 24.580 USD (644 triệu đồng). Mẫu xe này tiếp tục duy trì thế mạnh truyền thống của Corolla là độ tin cậy, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Dù động cơ được đánh giá là có thể hơi ồn khi tăng tốc mạnh hoặc vượt xe trên cao tốc. Tuy nhiên, ở điều kiện vận hành thông thường, Toyota Corolla vẫn là một trong những mẫu sedan cỡ C thực dụng nhất.

Hyundai Elantra: 6,7 lít/100 km

So với hai đối thủ Honda Civic và Toyota Corolla, Hyundai Elantra 2026 được đánh giá là mẫu xe vừa có giá cả phải chăng lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Tại Mỹ, Hyundai Elantra có giá khởi điểm từ 22.625 USD (593 triệu đồng) đi kèm động cơ 2.0L (147 mã lực, 179 Nm), thuộc nhóm xe có giá dễ tiếp cận trong phân khúc.

Hyundai Elantra 2026 được đánh giá là mẫu xe vừa có giá cả phải chăng lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Car And Driver

Ngay cả bản tiêu chuẩn cũng được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý như Apple CarPlay, Android Auto không dây và cổng sạc USB cho hàng ghế sau. Bản Limited cao cấp hơn có thêm hệ thống âm thanh Bose và ghế bọc vật liệu H-Tex.

Về hiệu suất nhiên liệu, mẫu xe sedan cỡ C của Hàn Quốc đạt mức tiêu thụ kết hợp 6,7 lít/100 km, ngang bằng với Toyota Corolla. Tuy nhiên, các mức tiêu thụ trong phố và cao tốc lại cao hơn một chút, lần lượt là 7,6 lít/100 km và 5,9 lít/100 km. Hyundai Elantra cũng có phiên bản hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, nhưng người mua phải trả thêm khoảng 3.000 USD (78 triệu đồng).

Volkswagen Jetta: 6,9 lít/100 km

Volkswagen Jetta là mẫu xe có giá bán rẻ nhất của thương hiệu Đức tại thị trường Mỹ. Giá khởi điểm của Jetta tại Mỹ từ 23.995 USD (629 triệu đồng). Dù đắt hơn các đối thủ trong danh sách nhưng về cơ bản, giá bán vẫn ở mức phải chăng. Đáng tiếc, mẫu xe này chỉ có duy nhất động cơ xăng, không có tùy chọn hybrid.

Dù đắt hơn các đối thủ trong danh sách nhưng về cơ bản, giá bán của Volkswagen Jetta vẫn ở mức phải chăng. Ảnh: Car And Driver

Với động cơ 1.5L tăng áp (159 mã lực, 250 Nm), Volkwagen Jetta đạt mức tiêu thụ kết hợp 6,9 lít/100 km, mức tiêu thụ trong đô thị là khoảng 8,1 lít/100 km, còn đường cao tốc đạt khoảng 5,9 lít/100 km.

Tuy nhiên, mẫu xe hiện hành đã ra mắt từ năm 2018, có 2 lần nâng cấp vào năm 2021 và 2024 nhưng hầu như không thay đổi nhiều trong suốt 8 năm qua. Đáng chú ý, Volkswagen sẽ loại bỏ hoàn toàn hộp số sàn khỏi dòng Jetta tại thị trường Mỹ, chỉ còn hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn từ năm 2027.

Nissan Sentra: 7,1 lít/100 km

Giống Volkswagen Jetta, dù vừa nâng cấp lên thế hệ thứ 9 vào tháng 9/2025 nhưng Nissan Sentra dành cho thị trường Mỹ cũng không có bản hybrid. Hãng xe Nhật Bản chỉ cung cấp động cơ xăng 2.0L (149 mã lực, 198 Nm). Theo EPA, Nissan Sentra thế hệ mới nhất đứng cuối danh sách với mức tiêu thụ kết hợp 7,1 lít/100 km, trong đô thị là 7,8 lít/100 km và 6,2 lít/100 km trên đường cao tốc.

Nissan Sentra vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ giá bán dễ tiếp cận, khả năng vận hành ổn định. Ảnh: Edmunds

Đổi lại, phiên bản tiêu chuẩn của Nissan Sentra có giá khởi điểm từ 22.600 USD (592 triệu đồng) tại Mỹ và trở thành mẫu sedan cỡ C rẻ nhất trong danh sách này. Các phiên bản cao cấp hơn có ghế bọc da giả và hệ thống âm thanh Bose.

Dù khả năng tiết kiệm nhiên liệu không bằng đối thủ đồng hương Honda Civic hay Toyota Corolla nhưng Nissan Sentra vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ giá bán dễ tiếp cận, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng tương đối thấp.

Tổng hợp (Theo EPA, Car And Driver, Edmunds)

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