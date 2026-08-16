Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 9.738 chiếc xe đa dụng gồm SUV và crossover được bán ra trong tháng 7/2026, tăng 9,9% so với tháng 6 (8.864 chiếc) và chiếm tới 54,8% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường trong tháng.

Tại VinFast và Hyundai Thành Công, dòng xe SUV/crossover của mỗi hãng đều đóng góp tới gần 70% tổng lượng xe du lịch thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam.

Từ những số liệu trên có thể thấy, xe gầm cao đa dụng đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản phẩm của thị trường ô tô Việt Nam, với nhiều mẫu xe liên tục góp mặt trong nhóm bán chạy hàng tháng.

Đáng chú ý, xe đa dụng cỡ nhỏ (SUV/crossover cỡ A-B) đang trở thành phân khúc chủ lực của nhiều hãng xe, nhờ lợi thế về thiết kế gầm cao, kích thước vừa phải, khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và mức giá dễ tiếp cận, phù hợp cả nhu cầu đi phố lẫn những chuyến đi gia đình.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ, hai mẫu xe điện của VinFast là VF 5 (SUV cỡ A) và VF 6 (SUV cỡ B) vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong tháng 7.

Trong đó, VinFast VF 5 bán ra 4.407 chiếc, bao gồm cả mẫu xe Herio Green, tăng 31% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của VF 5 đạt 24.574 chiếc. Với lượng bán ra kể trên, VF 5 tỏ ra không có đối thủ trong phân khúc của mình tại Việt Nam.

VinFast VF 5 đã bán ra tới 24.574 chiếc trong 7 tháng đầu năm 2026. Ảnh: VF

Tiếp đến là VinFast VF 6 với 1.993 chiếc bán ra trong tháng 7. Dù bị sụt giảm 31% so với tháng trước, VF 6 vẫn xếp trên các mẫu xe xăng và tiếp tục dẫn đầu ở phân khúc B-SUV của mình. Tổng doanh số 7 tháng đầu năm 2026 của mẫu xe này đạt 16.038 chiếc.

VinFast VF 6 dù bị tụt mạnh doanh số trong tháng 7, vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc B-SUV. Ảnh: VF

Ngoài 2 vị trí gần như "đóng đinh" thuộc về bộ đôi của VinFast, danh sách top 5 đã có nhiều thay đổi, xoay quanh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Toyota Yaris Cross có lẽ là cái tên nổi bật nhất khi bán ra 1.781 chiếc trong tháng 7, tăng tới 47,6% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ B của Toyota đạt 9.927 xe, tiếp tục là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Doanh số của Toyota Yaris Cross chỉ kém VinFast VF 6 hơn 100 chiếc trong tháng 7. Ảnh: TMV

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Toyota Yaris Cross là Mitsubishi Xforce có lượng bán ra ở mức khá trong tháng 7 với 1.170 chiếc, tăng 6,8% so với tháng trước và xếp ở vị trí thứ 4. Tổng cộng đã có 7.469 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách Việt trong 7 tháng đầu năm 2026.

Mitsubishi Xforce có lượng bán ra ở mức khá trong tháng vừa qua. Ảnh: MMV

Vị trí cuối cùng trong top 5 không còn là Hyundai Creta mà thuộc về chính đối thủ đồng hương KIA Seltos với 742 chiếc bán ra, tăng 5,7% so với tháng trước đó. Doanh số luỹ kế của Seltos trong 7 tháng đầu năm 2026 là 5.271 chiếc, vẫn ít hơn một chút so với Hyundai Creta (5.391 chiếc).

KIA Seltos đã vượt qua đối thủ Hyundai Creta trong tháng 7. Ảnh: THACO

Một số mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ khác cũng có doanh số ở mức khá trong tháng 7 như sau: Hyundai Creta (720 chiếc), Toyota Corolla Cross (648 chiếc), KIA Sonet (638 chiếc), Honda HR-V (465 chiếc)... Ngoài ra, một số mẫu xe của Trung Quốc khá "hot" nằm trong phân khúc này nhưng không công bố doanh số riêng.

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng xe bán chạy ở trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!