Thông qua cá tính thương hiệu khác biệt, nền tảng công nghệ toàn cầu và cách tiếp cận khách hàng mang tính mở, Lynk & Co từng bước phá vỡ những khuôn mẫu tiêu dùng quen thuộc, đồng thời hình thành một nhóm khách hàng riêng - thế hệ “Open Urbanites” tại các đô thị Việt Nam.

Trong nhiều năm, quyết định mua ô tô tại Việt Nam thường gắn với các hệ giá trị ổn định như xuất xứ, độ phổ biến hay kinh nghiệm truyền miệng. Tâm lý ưu tiên sự an toàn giúp thị trường phát triển bền bỉ, nhưng cũng khiến các tiêu chí về trải nghiệm, công nghệ và cá tính ít có sự thay đổi.

Khi nhóm khách hàng trẻ bước vào giai đoạn mua xe đầu đời, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cách nhìn về ô tô bắt đầu dịch chuyển. Xe không chỉ là phương tiện, mà dần trở thành một sản phẩm công nghệ gắn với phong cách sống và khả năng thể hiện cá nhân.

Trong bối cảnh đó, Lynk & Co xuất hiện với cách tiếp cận khác biệt. Thương hiệu không đặt trọng tâm vào việc “bán xe” theo nghĩa truyền thống, mà xây dựng trải nghiệm xoay quanh kết nối và lối sống đô thị.

Mô hình Lynk & Co Club/Center được triển khai như những không gian mở, nơi khách hàng có thể gặp gỡ, trao đổi, tham gia các hoạt động sáng tạo trước khi nghĩ đến việc sở hữu xe. Showroom không còn là điểm giao dịch thuần túy, mà trở thành một phần của đời sống đô thị hiện đại.

Song song với đó, Lynk & Co mang đến triết lý sở hữu mới dựa trên minh bạch và đơn giản hóa hành trình khách hàng. Cách tiếp cận direct-to-consumer giúp thương hiệu kiểm soát tốt trải nghiệm từ nền tảng trực tuyến đến điểm bán, đảm bảo sự nhất quán về giá cả, dịch vụ và thông tin.

Quan trọng hơn, Lynk & Co chủ động phá vỡ định kiến về “xe Trung Quốc giá rẻ” bằng việc tự tin cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và trải nghiệm thay vì giá bán, thể hiện rõ định vị thương hiệu ở phân khúc cận cao cấp - New Premium.

Nếu phá vỡ thói quen là bước đi đầu tiên, thì xây dựng cộng đồng chính là yếu tố tạo nên dấu ấn dài hạn. Các hoạt động Co: Talk và Co: Lab không được tổ chức như những sự kiện marketing ngắn hạn, mà đóng vai trò như nền tảng kết nối những cá nhân có cùng tư duy cởi mở. Từ các buổi thảo luận về công nghệ, sáng tạo, văn hóa đô thị đến những hoạt động trải nghiệm gắn với xe, mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng dần chuyển từ “người bán - người mua” sang “người đồng hành”.

Hoạt động lái thử cũng được Lynk & Co tái định nghĩa thông qua các hành trình roadtrip, trải nghiệm thực tế và khám phá không gian sống đô thị. Chiếc xe không còn là vật trưng bày, mà trở thành một phần của trải nghiệm sống, nơi cảm xúc và ký ức đóng vai trò quan trọng trong quyết định gắn bó lâu dài với thương hiệu.

Đặc biệt, trong khuôn khổ dự án “Hành trình an tâm” do Tasco Auto tổ chức, mẫu Lynk & Co 06 còn được thương hiệu toàn cầu tự tin đem ra vận hành với cường độ cao với tổng quãng đường di chuyển đạt mốc 100.000 km trong thời gian ngắn, tương đương 6 - 8 năm sử dụng thông thường. Điều này chứng minh sự tự tin của thương hiệu về chất lượng sản phẩm, đồng thời cung cấp cái nhìn khách quan về độ bền bỉ cũng như sự ổn định trong vận hành của mẫu xe.

Từ những chiến lược này, Lynk & Co đã phác họa rõ chân dung nhóm khách hàng “Open Urbanites” tại Việt Nam: những người trẻ sống ở đô thị, có thu nhập ổn định, tư duy cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm những giá trị mới. Với họ, xuất xứ hay lịch sử thương hiệu không còn là yếu tố quyết định tuyệt đối. Thay vào đó, trải nghiệm sử dụng, công nghệ và khả năng phản ánh cá tính cá nhân mới là tiêu chí then chốt. Chiếc xe được nhìn nhận tương tự một thiết bị công nghệ cao cấp - cần thông minh, khác biệt và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Nhìn lại hai năm hoạt động, Lynk & Co đã làm nhiều hơn việc gia nhập thị trường. Thương hiệu này đang góp phần thay đổi cách người dùng nhìn nhận ô tô - từ một tài sản sở hữu sang một phần của phong cách sống và tư duy mở. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình, câu chuyện của Lynk & Co cho thấy cuộc chơi không còn xoay quanh số lượng xe bán ra, mà nằm ở việc thấu hiểu và đồng hành cùng thế hệ người dùng mới.

Bích Đào