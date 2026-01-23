Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh chưa từng có, không chỉ ở các mẫu xe kén khách, tồn kho mà ngay cả những cái tên bán chạy hàng đầu cũng nhận được các đợt giá đến mức thấp kỷ lục để giữ nhịp doanh số.

Doanh số tăng vọt tháng cuối năm nhờ các đợt giảm giá sâu

Số liệu bán hàng tháng 12/2025 đã phác họa rõ nét bức tranh thị trường ô tô trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Thực tế ghi nhận, nhiều mẫu xe bán chạy tạo ra sức mua ấn tượng khi đạt doanh số trên 2.000 chiếc chỉ trong một tháng.

Kết quả này không chỉ đến từ sức hút sẵn có của các dòng xe được người tiêu dùng ưa chuộng kết hợp với yếu tố mùa vụ, mà còn chịu tác động lớn từ làn sóng ưu đãi, giảm giá sâu đã và đang được các hãng xe và đại lý triển khai rộng khắp.

Có thể kể đến hai mẫu xe bán chạy của Mitsubishi là Xpander và Xforce đạt doanh số trong tháng 12/2025 lần lượt là 2.596 và 3.163 chiếc, tăng vọt so với tháng 11. Để có kết quả trên, một phần nhờ vào đợt giảm giá sâu từ Mitsubishi Motor Việt Nam áp dụng trong Quý 4.

Mitsubishi Xpander được giảm giá "kịch sàn" trong tháng 12/2025. Ảnh: MMV

Trong đó, mẫu MPV Xpander được giảm 50-100% lệ phí trước bạ, mức ưu đãi mạnh tay nhất từ đầu năm. Cụ thể, Xpander MT (bản tiêu chuẩn số sàn) thuộc form đời cũ, sản xuất năm 2024 được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 100%, tương đương mức giảm 56 triệu đồng, cùng một số quà tặng từ đại lý. Như vậy, khách hàng chấp nhận "thiệt" 1 đời để mua Mitsubishi Xpander MT VIN 2024 sẽ chỉ phải bỏ ra chưa đến 500 triệu đồng.

Dù vẫn giữ được sức hút nhờ thiết kế trẻ trung và trang bị hiện đại, nhưng để đẩy nhanh doanh số, Mitsubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ cho mẫu B-SUV Xforce.

Cụ thể, bản GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp nhất Xforce Ultimate được giảm nhẹ hơn, ở mức 50% lệ phí trước bạ, tương đương với 35 triệu đồng.

Nhờ giảm giá sâu, Xforce có doanh số đạt 3.163 chiếc và vươn lên là mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 12/2025. Đồng thời, tổng lượng xe bán ra của Xforce trong năm 2025 đạt 15.254 chiếc, tăng 5,9% so với năm 2024 và dần đầu phân khúc SUV cỡ B sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Mitsubishi Xforce đạt đỉnh doanh số nhờ các đợt khuyến mại, giảm giá sâu từ hãng và đại lý. Ảnh: MMV

Trong top xe bán chạy nhất thị trường tháng 12 vừa qua, Mazda CX-5 cũng là cái tên rất đáng chú ý với doanh số 2.596 chiếc. Để đạt được doanh số ấn tượng này, THACO Auto đã áp dụng loạt chính sách ưu đãi mạnh tay chưa từng có đối với mẫu xe "gà son" của mình.

Cụ thể, Mazda CX-5 được áp dụng ưu đãi 35-45 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, đáng chú ý là bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe giảm 45 triệu đồng, từ 749 triệu đồng xuống còn 704 triệu đồng. Các phiên bản 2.0 Luxury, 2.0 Premium Active, Premium Sport và Premium Exclusive cũng có mức giảm cao, dao động 35-40 triệu đồng.

Mazda CX-5 có mức giá giảm sâu nhất từ trước đến nay. Ảnh: THACO

Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger tiếp tục cho thấy sức hút vượt trội, không chỉ từ dải sản phẩm đa dạng, hợp thị hiếu người Việt mà còn bởi "vua bán tải" liên tục được giảm giá sâu.

Trong Quý 4/2025, tất cả các phiên bản bán tải Ford Ranger gồm XLS, Stormtrak, Wildtrak và Raptor được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng, ưu đãi trên tương đương mức giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản XL (669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.

Ford Ranger vẫn là "vua" của phân khúc xe bán tải khi chiếm tới 75% tổng doanh số của phân khúc. Ảnh: FVN

Theo số liệu bán hàng được Ford Việt Nam công bố, đã có 2.199 chiếc Ranger được bán ra thị trường trong tháng 12/2025. Trong cả năm 2025, "vua bán tải" Ford Ranger đạt 18.692 chiếc, xếp thứ hai toàn thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong, chỉ sau Mitsubishi Xpander.

Ngoài một số cái tên dẫn đầu thị trường, những mẫu xe từ nhiều thương hiệu khác nhau như Toyota, Ford, Honda hay Hyundai cũng được giảm giá mạnh, tạo nên doanh số bứt phá trong tháng cuối cùng của năm 2025.

Nguồn cung dồi dào cho những ngày cận Tết

Theo báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, ước tính có tổng cộng 76.186 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 12/2025, tăng 12,8% so với tháng trước đó. Trong số này, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt tới 60.700 chiếc - mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Như vậy, nguồn cung xe mới cho tháng 1 - thời điểm cận Tết Nguyên đán và được coi là tháng cuối cùng trong đợt cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam đang là rất dồi dào. Trong khi đó, các hãng và hệ thống đại lý vẫn đang liên tục tung ra chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện hoặc gia hạn bảo hành nhằm kích cầu tiêu dùng.

Nhận định về thị trường ô tô ở thời điểm hiện tại, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, việc giảm giá sâu đang đóng vai trò như một “đòn bẩy” then chốt giúp nhiều mẫu xe bứt tốc doanh số trong giai đoạn cuối năm. Khi thị trường rơi vào trạng thái cung vượt cầu, áp lực giải phóng hàng tồn buộc các hãng và đại lý phải chủ động điều chỉnh giá bán.

"Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yếu tố giá không chỉ trở thành tiêu chí quan trọng nhất mà còn có xu hướng lấn át cả thương hiệu, xuất xứ hay trang bị trên xe", ông Phương nói.

Thị trường ô tô được dự báo vẫn tiếp tục "nóng" trong tháng 1/2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vị chuyên gia này cũng chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa cung - cầu và chính sách khuyến mại đang thể hiện rất rõ trong các con số bán hàng. Mẫu xe nào được ưu đãi mạnh tay, đúng thời điểm thì khả năng đạt doanh số cao càng lớn. Chính vì vậy, cuộc đua giảm giá nhiều khả năng sẽ chưa sớm kết thúc mà còn tiếp tục kéo dài sang Quý 1/2026, nhất là với những dòng xe tồn kho lớn.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng đang đứng trước cơ hội hiếm có khi ngay cả các mẫu xe bán chạy cũng phải điều chỉnh giá sâu. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng giảm giá kéo dài là tâm lý chờ đợi ngày càng phổ biến, khiến không ít khách hàng trì hoãn quyết định mua xe với kỳ vọng mức ưu đãi sẽ tiếp tục hấp dẫn hơn.

Bạn có nhận định thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!