Rolls-Royce Phantom vốn là mẫu sedan siêu sang được nhiều đại gia Việt yêu thích, với số lượng lên tới hàng chục chiếc đã có mặt ở nước ta. Đơn cử, thế hệ thứ VII (sản xuất từ năm 2003-2017) được một số doanh nhân đặt mua mẫu “độc bản” như Phantom Lửa Thiêng, Phantom Hòa Bình Vinh Quang, Phantom Hadar,…

Gần đây, một chiếc Phantom được rao bán trên sàn xe cũ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc xe siêu sang này thuộc đời 2009, “ODO” hơn 66.000 km. Hiện tại, giá bán xe được showroom Auto568 niêm yết ở mức hơn 9 tỷ đồng.

Sau 17 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm đáng kể. Được biết, Rolls-Royce Phantom 2009 có giá bán gần 30 tỷ đồng tại thời điểm mua mới. Như vậy, giá trị xe hiện đã giảm tới 21 tỷ đồng, tương đương 70% so với lúc mua mới. Trung bình mỗi năm, chủ xe chịu khoản khấu hao hơn 1,2 tỷ đồng.

Về ngoại thất, chiếc Phantom VII được giữ gìn khá tốt. Nước sơn màu đen nguyên bản còn bóng bẩy. Đây là điều thường thấy trên những chiếc xe sang đắt tiền, bởi đa số chủ xe đều bảo quản, chăm sóc xe rất kỹ.

Nhiều chi tiết ở ngoại thất từng được mạ vàng như mặt ca-lăng, biểu tượng Spirit of Ecstasy, ốp viền cửa, tay nắm khoang hành lý,…, song đã trả lại nguyên bản với bề mặt mạ crôm sáng bóng.

Ở thế hệ này, kích thước chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt là 5.829 × 1.988 × 1.630 mm. Trọng lượng xe lên tới 2.485 kg. Xe sử dụng bộ la-zăng 7 chấu mạ crôm đặc trưng của dòng Phantom, mang kích thước 21 inch. Nắp chụp logo mạ vàng được giữ nguyên, tạo điểm nhấn cho xe khi lăn bánh trên đường.

Nội thất xe bọc da màu be, đi kèm các chi tiết ốp gỗ màu nâu sáng tạo sự sang trọng, ấm cúng. Dù đã 17 năm tuổi, khoang cabin xe ít thấy dấu hiệu “lão hóa”. Ghế ngồi tuy xuất hiện một số vết nhăn nhưng chưa nhiều, bề mặt da còn căng bóng.

Một số nút bấm, ốp trang trí hay logo Rolls-Royce trên vô-lăng, trụ B được mạ vàng.

Hệ thống thông tin giải trí, nút bấm chức năng của xe còn hạn chế, với màn hình giải trí kích thước chỉ 6,5 inch. Bên dưới là một số nút bấm điều khiển hệ thống AM/FM hoặc CD.

Hàng ghế sau mang cấu hình 3 chỗ ngồi, tựa tỳ tay có thể đóng/mở bằng tay. Ngoài tùy chọn này, hãng xe Anh quốc vẫn có tùy chọn tựa tỳ tay cố định tích hợp hộc chứa ly pha lê và tủ làm mát đồ uống.

Trái tim của Rolls-Royce Phantom VII là động cơ V12 dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất 453 mã lực cùng 720 Nm mô-men xoắn cực đại. Dù có trọng lượng tới 2,5 tấn, xe vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng xe Anh quốc công bố ở mức 15,7 lít/100 km.

Với số tiền hơn 9 tỷ đồng, chiếc Rolls-Royce Phantom VII vẫn là lựa chọn đáng tiền cho những đại gia thích trải nghiệm mẫu sedan siêu sang Anh quốc - một biểu tượng của sự sang trọng, quyền lực trong giới nhà giàu. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng, chăm sóc chiếc xe này sẽ cao hơn đáng kể những mẫu xe sang cùng tầm giá như Mercedes-Maybach S 450.

