Năm 2025 được đánh giá là năm tăng tốc và bứt phá của cả nền kinh tế cùng mục tiêu tăng trưởng đạt trên 8%, hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số. Do đó, tín dụng ngân hàng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đà tăng trưởng.

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển, Ngân hàng MSB triển khai M-Flex - Giải pháp vay thế chấp linh hoạt với nhiều ưu thế vượt trội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho các doanh nghiệp với điều kiện vay vốn linh hoạt, lãi suất ưu đãi và thời gian xét duyệt nhanh chóng.

M-Flex: Duyệt hạn mức chỉ trong 4 giờ

M-Flex đặc biệt gây ấn tượng bởi quy trình phê duyệt siêu tốc chỉ trong 4 giờ làm việc kể từ lúc MSB nhận đủ hồ sơ; khách hàng có thể tự thao tác/hoàn thiện hồ sơ trực tuyến và được duyệt tự động. Với thời gian xử lý, các doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giải quyết nhanh chóng nhu cầu tài chính một cách cấp bách, kịp thời.

Theo MSB, các doanh nghiệp hoạt động từ 1 năm trở lên đáp ứng điều kiện của chương trình là có thể nhận mức lãi suất hấp dẫn cùng hạn mức tín dụng tối đa 15 tỷ đồng. Thời gian cho vay tối đa 12 tháng trên mỗi khế ước, mang lại sự linh hoạt tối đa cho doanh nghiệp trong việc điều chỉnh kế hoạch tài chính.

Giải pháp M-Flex áp dụng cho đa dạng mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp như vay thông thường, bảo lãnh, LC, bao thanh toán, chiết khấu, thấu chi, và thẻ tín dụng.

Linh hoạt với tài sản thế chấp

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, M-Flex đặc biệt linh hoạt khi tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể vay vốn mà không phải lo lắng về việc thiếu hụt nguồn tài chính cho các dự án quan trọng. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tiếp cận giải pháp M-Flex với tài sản có thể sử dụng làm bảo đảm gồm bất động sản, quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản, ô tô con…, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn khi thực hiện thủ tục vay vốn. Một ưu điểm khác của giải pháp M-Flex là khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn online, giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho doanh nghiệp.

Với M-Flex - Giải pháp vay thế chấp linh hoạt, doanh nghiệp có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. “Sự linh hoạt về tài sản thế chấp, mức tín dụng, thời gian phê duyệt và lãi suất ưu đãi chắc chắn sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp vững bước tiến về phía trước”, đại diện MSB khẳng định.

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 34 năm thành lập Ngân hàng, từ nay đến 11/9/2025, MSB tặng ngay 1.000.000 M-Points - điểm tích lũy trong chương trình MSB Rewards trên ngân hàng điện tử - cho doanh nghiệp sử dụng hạn mức tín dụng linh hoạt M-Flex. Thông qua ưu đãi này, MSB mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ bằng nguồn vốn kịp thời, linh hoạt mà còn bằng những giá trị thiết thực, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Thông tin chi tiết về M-Flex tại:

Website: https://vaydoanhnghiep.msb.com.vn/packages/secured-03

Hotline: 18006260

Thành lập năm 1991, trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Lệ Thanh