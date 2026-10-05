Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế TP Hà Nội có mã định danh điện tử G12.18.100. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 25 thành phố Hà Nội có mã tương ứng từ G12.18.100.001 đến G12.18.100.025.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 1 G12.18.100 Thuế thành phố Hà Nội 2 G12.18.100.001 Thuế cơ sở 1 thành phố Hà Nội 3 G12.18.100.002 Thuế cơ sở 2 thành phố Hà Nội 4 G12.18.100.003 Thuế cơ sở 3 thành phố Hà Nội 5 G12.18.100.004 Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội 6 G12.18.100.005 Thuế cơ sở 5 thành phố Hà Nội 7 G12.18.100.006 Thuế cơ sở 6 thành phố Hà Nội 8 G12.18.100.007 Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội 9 G12.18.100.008 Thuế cơ sở 8 thành phố Hà Nội 10 G12.18.100.009 Thuế cơ sở 9 thành phố Hà Nội 11 G12.18.100.010 Thuế cơ sở 10 thành phố Hà Nội 12 G12.18.100.011 Thuế cơ sở 11 thành phố Hà Nội 13 G12.18.100.012 Thuế cơ sở 12 thành phố Hà Nội 14 G12.18.100.013 Thuế cơ sở 13 thành phố Hà Nội 15 G12.18.100.014 Thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội 16 G12.18.100.015 Thuế cơ sở 15 thành phố Hà Nội 17 G12.18.100.016 Thuế cơ sở 16 thành phố Hà Nội 18 G12.18.100.017 Thuế cơ sở 17 thành phố Hà Nội 19 G12.18.100.018 Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội 20 G12.18.100.019 Thuế cơ sở 19 thành phố Hà Nội 21 G12.18.100.020 Thuế cơ sở 20 thành phố Hà Nội 22 G12.18.100.021 Thuế cơ sở 21 thành phố Hà Nội 23 G12.18.100.022 Thuế cơ sở 22 thành phố Hà Nội 24 G12.18.100.023 Thuế cơ sở 23 thành phố Hà Nội 25 G12.18.100.024 Thuế cơ sở 24 thành phố Hà Nội 26 G12.18.100.025 Thuế cơ sở 25 thành phố Hà Nội