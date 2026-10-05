Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế tỉnh Tuyên Quang và 8 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Tuyên Quang có mã định danh điện tử G12.18.101. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang có mã tương ứng từ G12.18.101.001 đến G12.18.100.008.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Tuyên Quang và 8 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 28 G12.18.101 Thuế tỉnh Tuyên Quang 29 G12.18.101.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Tuyên Quang 30 G12.18.101.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang 31 G12.18.101.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Tuyên Quang 32 G12.18.101.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang 33 G12.18.101.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang 34 G12.18.101.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang 35 G12.18.101.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang 36 G12.18.101.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang