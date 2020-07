06/12/2019

Công an TP. Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an”, “Cổng thông tin điện tử Công an Đà Nẵng”, “Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội”.