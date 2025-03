Số vụ tấn công bằng mã độc trojan trên điện thoại thông minh đã tăng 196% so với năm ngoái, theo báo cáo “Bức tranh toàn cảnh về mối đe dọa phần mềm độc hại trên di động năm 2024” do Kaspersky công bố.

Sự gia tăng đột biến này cho thấy tội phạm mạng đang thay đổi chiến thuật, không còn phát tán nhiều loại mã độc khác nhau mà tập trung vào việc lan truyền một loại trojan đến số lượng nạn nhân lớn nhất có thể.

Sự phổ biến của smartphone khiến thiết bị này thường xuyên lọt vào tầm ngắm của tội phạm mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Thống kê cho thấy, trong năm qua, Kaspersky đã phát hiện hơn 33,3 triệu cuộc tấn công nhắm vào người dùng smartphone trên toàn cầu. Đáng chú ý, số vụ tấn công bằng trojan trên thiết bị Android đã tăng từ 420.000 vụ năm 2023 lên 1.242.000 vụ vào năm 2024.

Đây là hình thức tấn công mạng lợi dụng các phần mềm giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, dịch vụ thanh toán điện tử và thẻ tín dụng.

Tội phạm mạng thường cài cắm trojan trong tin nhắn văn bản, ứng dụng nhắn tin hoặc tệp đính kèm, lừa người dùng tải về thiết bị.

Khi kiểm soát được tài khoản của nạn nhân, chúng tiếp tục gửi các tin nhắn độc hại đến danh bạ của họ, khiến cuộc tấn công lan rộng với mức độ tin cậy cao hơn.

Bên cạnh các cuộc tấn công bằng trojan, báo cáo cũng chỉ ra rằng, phần mềm quảng cáo độc hại (Adware) tiếp tục phổ biến nhất, chiếm 57% tổng số vụ tấn công.

Trung bình mỗi tháng, có khoảng 2,8 triệu vụ tấn công diễn ra thông qua các phần mềm độc hại, quảng cáo không mong muốn và ứng dụng có rủi ro bảo mật.

Năm 2024 cũng ghi nhận sự gia tăng của các ứng dụng lừa đảo tài chính do nhóm Fakemoney phát triển. Đây là những ứng dụng giả mạo, dụ dỗ người dùng đầu tư hoặc nhận tiền thưởng không có thật.

Ngoài ra, nhiều phiên bản WhatsApp đã bị chỉnh sửa để cài cắm mã độc Triada – một loại trojan có khả năng thực thi mã độc từ xa, hiển thị quảng cáo không mong muốn hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Chuyên gia bảo mật Anton Kivva từ Kaspersky nhận định, tội phạm mạng đang khai thác triệt để các chiêu trò tâm lý, lợi dụng những tin tức nóng hổi và chủ đề thịnh hành để đánh lừa người dùng.

Không ai có thể an toàn tuyệt đối trước những mối đe dọa này, do đó, nâng cao nhận thức về an ninh mạng là điều quan trọng hàng đầu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng cần cẩn trọng khi tải ứng dụng, tránh nhấp vào liên kết lạ và luôn cập nhật các biện pháp bảo mật để giảm thiểu rủi ro.

Trước sự gia tăng chưa từng có của các cuộc tấn công mạng, việc cảnh giác và chủ động bảo vệ thiết bị di động là điều không thể xem nhẹ.

Một cú nhấp chuột vô ý có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo công nghệ cao.