K+ khởi động chiến dịch thường niên ‘Boot Out Piracy’ nhằm nâng cao nhận thức của người hâm mộ về những rủi ro tiềm ẩn khi xem bóng đá qua các kênh phát lậu.

Ngày 16/10, Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League), phối hợp cùng đối tác phát sóng độc quyền tại Việt Nam - K+, chính thức khởi động chiến dịch thường niên ‘Boot Out Piracy’ nhằm nâng cao nhận thức của người hâm mộ về những rủi ro tiềm ẩn khi xem bóng đá qua các kênh phát lậu.

Bước sang năm thứ 5 triển khai tại Việt Nam, chiến dịch năm nay có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Martin Odegaard (Arsenal), Amad Diallo (Manchester United), Raúl Jimenez (Fulham), Dan Burn (Newcastle United) và Matty Cash (Aston Villa).

Chiến dịch kêu gọi người hâm mộ lựa chọn các kênh phát sóng chính thức, hợp pháp và an toàn để xem bóng đá, bởi việc truy cập vào các trang web hoặc thiết bị xem lậu (ISD) tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng và thông tin cá nhân.

Tội phạm mạng thường lợi dụng các dịch vụ xem lậu để tấn công người hâm mộ Việt Nam, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, bị lừa đảo hoặc bị đánh cắp dữ liệu.

Đặc biệt, các nền tảng này thường chứa nội dung độc hại và không phù hợp với người dùng. Những rủi ro tiềm ẩn này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cả cá nhân và gia đình.

Một nghiên cứu gần đây của chuyên gia an ninh mạng - Giáo sư Paul Watters đã tiết lộ rằng hầu hết các trang web lậu đều chứa mã độc, lừa đảo hoặc các nội dung spam.

Những trang này còn hiển thị nhiều quảng cáo độc hại liên quan đến cờ bạc, nội dung người lớn hoặc các chiêu trò lừa đảo.

Nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam các trang web phát lậu có nguy cơ gài mã độc cao gấp gần 10 lần so với các trang chính thống.

Gần 3/4 (72%) các trang web lậu có chứa mã độc, lừa đảo hoặc các chiêu trò lừa đảo tinh vi khác. Hầu hết các quảng cáo (95%) trên các trang web lậu chứa nội dung độc hại.

ISD và các ứng dụng vi phạm bản quyền có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân và lợi dụng kết nối Internet của người dùng cho các hoạt động phi pháp, khiến người dùng có nguy cơ liên quan đến các hành vi gian lận hoặc bị điều tra bởi cơ quan chức năng.

Giáo sư Paul Watters cho biết: “Các trang web phát sóng lậu không chỉ vi phạm bản quyền, mà còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về an ninh mạng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng có liên kết với hạ tầng kỹ thuật số mà tội phạm mạng thường sử dụng để thực hiện các hành vi gian lận, tống tiền và nhiều hành động phi pháp khác. Các thiết bị xem lậu cũng góp phần vào mối đe dọa này khi bị âm thầm lợi dụng để tham gia vào các mạng lưới proxy, biến chính ngôi nhà của người dùng thành một phần trong hoạt động tội phạm mạng toàn cầu.”

Ông Kevin Plumb Tổng Cố vấn của Ngoại hạng Anh nhấn mạnh: “Việc xem lậu tưởng chừng như vô hại nhưng lại tiềm tàng nhiều rủi ro nghiêm trọng hơn vấn đề chất lượng hình ảnh kém đơn thuần. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia an ninh mạng liên tục chỉ ra những mối nguy hiểm khi truy cập các trang web và thiết bị phát lậu. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác phát sóng và cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia để xử lý các đơn vị phát lậu. Tuy nhiên, nạn xem lậu biến hóa khôn lường và ngày càng tinh vi”.

Ông Axel Gallant, Tổng Giám đốc K+ chia sẻ: “Bóng đá là hiện thân của đam mê, tinh thần gắn kết và sự chính trực - những giá trị mà K+ luôn nỗ lực duy trì và bảo vệ. Sự hợp tác giữa K+ và Premier League thể hiện cam kết chung trong việc bảo vệ môn thể thao vua cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam yêu mến nó. Việc xem lậu không chỉ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn dữ liệu, quyền riêng tư và sức khỏe số của người dùng. Thông qua hành động tập thể và sự phối hợp chặt chẽ với Premier League cùng các cơ quan chức năng trong nước, K+ hướng tới xây dựng một môi trường xem bóng đá an toàn, tin cậy và bền vững, nơi tinh thần thể thao và quyền lợi của người hâm mộ luôn được đặt lên hàng đầu”.