Theo Box Office Vietnam, Ma xó vượt 100 tỷ ngay sau 9 ngày khởi chiếu và hiện tại đã thu về 115 tỷ đồng, tính tới hết ngày 14/6. Phim được coi là hiện tượng phòng vé khi không có dàn cast ngôi sao hạng A nhưng vẫn tạo sức hút lớn ngoài rạp nhờ chủ đề phim lạ.

Cảnh trong phim "Ma xó".

Ngay khi ra mắt, Ma xó đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu, lật đổ ngôi vương mà mèo máy Doraemon và tiếp tục đứng đầu ở tuần công chiếu thứ 2. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý... hoàn toàn làm lu mờ các đối thủ còn lại ở rạp chiếu ở tuần thứ 2 công chiếu.

Đáng chú ý là cuối tuần qua cả 3 phim đứng đầu phòng vé đều thuộc thể loại kinh dị. Ngôi á quân thuộc về phim kinh dị Hàn Quốc Bầy xác sống với doanh thu 27 tỷ đồng sau 3 ngày, theo Box Office Vietnam.

Lầu chú Hỏa - phim kinh dị Việt vừa ra rạp cuối tuần qua đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu vượt 25 tỷ đồng sau 3 ngày. Đây là phim Việt chiếu rạp đầu tiên vận dụng phương pháp giả tài liệu - phong cách được ưa chuộng của dòng phim kinh dị trên thế giới. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian Oan hồn Hứa thị - lời đồn truyền miệng cả trăm năm nay ở khu Chợ Lớn, xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa.

Cảnh trong phim "Lầu chú Hỏa".

Vị trí tiếp theo thuộc về Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới). Sau hơn 3 tuần công chiếu, phim hoạt hình này đã vượt mốc 195 tỷ đồng, trở thành phần phim Doraemon chiếu rạp có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

BTS World Tour ‘Arirang’ in Busan với các suất chiếu được truyền trực tiếp từ Busan - điểm diễn của nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc - BTS với doanh thu buổi chiếu đạt hơn 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ốc mượn hồn - tác phẩm mới nhất có sự góp mặt của Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không có sự biến động nhiều về doanh thu so với tuần trước và hiện chỉ thu về chưa đầy 16 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu với vị trí cuối trong top 10.

Phim "Ma xó":