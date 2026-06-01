Cuối tuần qua phòng vé Việt không thay đổi vị trí đầu bởi Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) của Nhật Bản tiếp tục áp đảo trên mọi tiêu chí: suất chiếu, số vé bán ra lẫn doanh thu. Sau 10 ngày công chiếu chính thức, phim đã vượt doanh thu 148 tỷ đồng, tính tới hết ngày 31/5, theo số liệu từ Box Office Vietnam. 

Quốc Trường và hoa hậu Tiểu Vy trong "Ốc mượn hồn". 

Vị trí thứ 2 thuộc về phim kinh dị Thái Lan Ngôi đền kỳ quái 5 với doanh thu cuối tuần mở màn đạt trên 11 tỷ đồng. 

Á quân của tuần trước, bộ phim đẫm nước mắt Tạm biệt Gohan tuần này bị đẩy xuống vị trí thứ 4 phòng vé và hiện đã vượt 38 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, bộ phim Ốc mượn hồn Quốc Trường đóng chính chiếu sớm cuối tuần qua nhưng chỉ đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu 3 ngày chiếu sớm chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, con số khá thấp so với kỳ vọng.

Trong khi đó, Một thời ta đã yêu - bộ phim khác có sự góp mặt của Quốc Trường ra rạp hôm 15/5 còn bán được rất ít vé. Hiện tác phẩm đang đứng thứ 24 bảng xếp hạng và mới thu về 2 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu và đang nắm chắc phần lỗ. 

Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê xếp thứ 33 về doanh thu trong ngày 31/5 khi thu về chưa đầy 600 nghìn đồng từ 6 vé bán ra trên 1 suất chiếu.  

Phim Thẩm mỹ viện âm phủ có Ngọc Trinh xếp cuối bảng xếp hạng với vị trí 35, không bán được vé nào trong ngày 31/5 trong tổng số 1 suất chiếu và hiện đang dừng lại ở doanh thu 12,6 tỷ đồng, tức là không tăng là bao so với tuần trước.  