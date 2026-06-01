Cuối tuần qua phòng vé Việt không thay đổi vị trí đầu bởi Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) của Nhật Bản tiếp tục áp đảo trên mọi tiêu chí: suất chiếu, số vé bán ra lẫn doanh thu. Sau 10 ngày công chiếu chính thức, phim đã vượt doanh thu 148 tỷ đồng, tính tới hết ngày 31/5, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Quốc Trường và hoa hậu Tiểu Vy trong "Ốc mượn hồn".

Vị trí thứ 2 thuộc về phim kinh dị Thái Lan Ngôi đền kỳ quái 5 với doanh thu cuối tuần mở màn đạt trên 11 tỷ đồng.

Á quân của tuần trước, bộ phim đẫm nước mắt Tạm biệt Gohan tuần này bị đẩy xuống vị trí thứ 4 phòng vé và hiện đã vượt 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bộ phim Ốc mượn hồn mà Quốc Trường đóng chính chiếu sớm cuối tuần qua nhưng chỉ đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu 3 ngày chiếu sớm chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, con số khá thấp so với kỳ vọng.

Trong khi đó, Một thời ta đã yêu - bộ phim khác có sự góp mặt của Quốc Trường ra rạp hôm 15/5 còn bán được rất ít vé. Hiện tác phẩm đang đứng thứ 24 bảng xếp hạng và mới thu về 2 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu và đang nắm chắc phần lỗ.

Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 có Miu Lê xếp thứ 33 về doanh thu trong ngày 31/5 khi thu về chưa đầy 600 nghìn đồng từ 6 vé bán ra trên 1 suất chiếu.

Phim Thẩm mỹ viện âm phủ có Ngọc Trinh xếp cuối bảng xếp hạng với vị trí 35, không bán được vé nào trong ngày 31/5 trong tổng số 1 suất chiếu và hiện đang dừng lại ở doanh thu 12,6 tỷ đồng, tức là không tăng là bao so với tuần trước.

Báo động đỏ cho Ngọc Trinh và Quốc Trường Cả 2 phim do Ngọc Trinh và Quốc Trường đóng chính đều có doanh thu đáng báo động, trong đó 1 phim nắm chắc phần lỗ.