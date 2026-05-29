Tùng Dương nhận xét về diễn xuất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:

Tối 28/5, phim Ốc mượn hồn ra mắt tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, dàn diễn viên Quốc Trường, hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Anh Đức, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…

Sự kiện cũng thu hút dàn khách mời nổi tiếng như: Hoa hậu Đỗ Hà, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Phương Nga, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Bình An, Minh Tiệp, Phạm Bảo Hân, Nguyễn Hùng, Tuấn Tú, Huỳnh Anh, Hoàng Khánh Ly… góp phần khuấy động không khí chương trình.

Dàn diễn viên trong phim. Ảnh: ĐLP

Divo Tùng Dương có mặt từ sớm để ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn nán lại tới cuối để thưởng thức trọn vẹn vai diễn của bạn thân.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ sau buổi chiếu về sự bất ngờ khi xem phim. Nam ca sĩ nhận xét cứ đoạn nào Nguyễn Văn Chung xuất hiện với vẻ mặt nguy hiểm là khán giả cười thì đó cũng là thành công của nam nhạc sĩ.

"Mới đầu tôi rất hoài nghi nhưng thực sự hôm nay bạn diễn cuốn hút và tôi công nhận Văn Chung đóng rất tốt. Tôi hy vọng Văn Chung sẽ đóng được thêm nhiều phim nữa và trở thành diễn viên chuyên nghiệp", Tùng Dương nói.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung tương tác hài hước tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội. Ảnh: Sơn Hà

Anh nói vui chỉ tiếc là phim thiếu đi một tác phẩm âm nhạc do Tùng Dương hát. "Có Văn Chung mà không có Tùng Dương là thiếu sót của đoàn phim", nam ca sĩ hài hước nói.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ thích nhạc của Nguyễn Văn Chung từ lâu và tiết lộ vai diễn của nhạc sĩ là vai diễn duy nhất không bị cắt cảnh nào trong phim. Dù ban đầu khá lo lắng khi mời một nhạc sĩ tay ngang vào vai đại gia trong phim nhưng sau cùng Đinh Tuấn Vũ lại vô cùng hài lòng về diễn xuất của nhạc sĩ trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đặc biệt là những phân đoạn tương tác với Tiểu Vy, Quốc Trường và Anh Phạm.

Vợ chồng Anh Đức và Anh Phạm trước buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về cái tát vợ ''nảy lửa'' trên phim, diễn viên Anh Đức nói thực tế trên set quay anh không hề chạm vào mặt Anh Phạm một tý nào, tất cả chỉ là kỹ thuật của diễn xuất và góc quay. "Mặc dù khi xem khán giả cảm giác là cái tát mạnh nhưng tất cả là do thủ thuật diễn xuất và các góc quay. Nếu có cú tát như vậy thật trên phim về nhà sẽ ám ảnh vợ chồng tôi suốt đời. Trước khi ra phim trường, ở nhà chúng tôi có tập và những lúc đó vô tình đánh trúng cũng không sao vì là tập mà", Anh Đức hóm hỉnh tiết lộ.

Sau khá nhiều dự án flop, Quốc Trường lấy lại phong độ với vai đạo diễn Quân trong Ốc mượn hồn với các cảnh tương tác với cả 3 diễn viên nữ trong phim là Anh Phạm, Yên Đan và Tiểu Vy. Diễn viên Anh Đức đóng vai thầy bói trong phim nói không dễ chịu gì khi thấy vợ mình đóng cảnh tình tứ với Quốc Trường trong Ốc mượn hồn.

Quốc Trường cùng dàn diễn viên và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (đeo kính) tại sự kiện ra mắt "Ốc mượn hồn". Ảnh: ĐLP

Sau suất chiếu, NSƯT Chiều Xuân khóc nghẹn khi chia sẻ cảm xúc sau buổi chiếu bởi cảm nhận nội dung phim quá tàn nhẫn. Chị nói có thể do mình là người làm phim nên cảm xúc có phần thái quá hơn khán giả bình thường.

Ốc mượn hồn có các suất chiếu sớm trong ba ngày 29, 30 và 31/5/2026.

Chia sẻ của vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm: