Vừa kết hôn, người phụ nữ 29 tuổi đã rơi vào trạng thái sợ hãi khi gần chồng. Khi đi khám, chị L. mới biết nguyên nhân xuất phát từ hội chứng co thắt âm đạo.

Chị N.T.L (29 tuổi, quê Ninh Bình) và chồng kết hôn được gần 2 năm nhưng chưa có con. Gần đây, hai vợ chồng chị L. tìm đến khám hiếm muộn.

Các bác sĩ sau khi đánh giá chức năng sinh sản đã tư vấn hai vợ chồng chọn phương pháp hỗ trợ sinh sớm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung). Chị L. từng mắc chứng bệnh sợ hãi khi gần gũi chồng, các cơ vùng chậu co cứng ngoài ý muốn. Tình trạng này khiến người phụ nữ trẻ ngày càng căng thẳng, hụt hẫng.

Sau đó, chị L. cùng chồng tìm đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội để thăm khám và được chẩn đoán mắc hội chứng co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố cơ.

Thạc sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, cho biết co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, gây đau đớn hoặc cản trở sự thâm nhập khi quan hệ tình dục.

Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn. Ảnh: BSCC.

Hội chứng này có thể liên quan đến tình trạng tăng trương lực cơ sàn chậu, yếu tố tâm lý hoặc sự phối hợp của nhiều nguyên nhân. Người bệnh thường có biểu hiện đau khi quan hệ, co cứng cơ không tự chủ và sợ hãi khi nghĩ đến việc gần gũi bạn đời.

Theo bác sĩ, nhiều phụ nữ gặp tình trạng này thường nghĩ bản thân thiếu kinh nghiệm, quá nhạy cảm hoặc không hòa hợp với chồng. Tâm lý e ngại, xấu hổ khiến họ âm thầm chịu đựng, né tránh quan hệ thay vì tìm đến cơ sở y tế.

Trong khi đó, việc liên tục cố gắng quan hệ khi đang đau có thể khiến phản xạ co thắt và tâm lý sợ hãi gia tăng, tạo thành vòng luẩn quẩn khó tháo gỡ.

Sau khi xác định tình trạng bệnh, bác sĩ xây dựng lộ trình trị liệu tập trung vào kiểm soát cơ sàn chậu, hướng dẫn thư giãn và sử dụng dụng cụ nong âm đạo với kích thước tăng dần, phù hợp khả năng thích nghi của người bệnh.

Ngay sau buổi đầu tiên, chị L. đã có thể tự thực hiện bài tập với dụng cụ kích thước nhỏ. Đến buổi thứ hai, khả năng kiểm soát cơ được cải thiện, chị dần học cách chủ động co, giãn cơ và làm quen với dụng cụ kích thước vừa.

Sau đó, bệnh nhân đã sử dụng thành thạo dụng cụ kích thước vừa và được hướng dẫn tiếp tục tập luyện tại nhà.

Theo bác sĩ Ngọc, co thắt âm đạo không chỉ ảnh hưởng đến khả năng quan hệ mà còn tác động đến tâm lý, sự gắn kết và chất lượng cuộc sống hôn nhân. Nếu không được chẩn đoán, điều trị phù hợp, tình trạng đau đớn và sợ hãi có thể kéo dài, gây áp lực cho cả hai người.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, phụ nữ gặp tình trạng đau, co cứng cơ hoặc sợ hãi khi quan hệ không nên âm thầm chịu đựng hay tự đổ lỗi cho bản thân. Việc thăm khám sớm tại cơ sở chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng kéo dài đến tâm lý, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình.

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