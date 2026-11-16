Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, mỗi loại trứng có giá trị dinh dưỡng khác nhau và cần sử dụng hợp lý để phát huy lợi ích sức khỏe.

Hiện có nhiều loại trứng như gà, vịt, cút. Xin bác sĩ tư vấn loại trứng nào tốt hơn cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao để phù hợp với từng đối tượng? Tôi xin cảm ơn. (Hoàng Hạnh - Hồng Hà, Hà Nội).

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) tư vấn:

Trứng gà hay trứng vịt đều là nguồn dinh dưỡng chất lượng, dễ chế biến, giá thành hợp lý và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

3 ưu điểm của trứng

Giàu choline bổ não: Một quả trứng luộc chín cung cấp khoảng 70-80 kcal, 6g protein, 5g chất béo, 180-200mg cholesterol. Viện Y tế Quốc gia Mỹ ghi nhận một quả trứng luộc lớn cung cấp khoảng 147 mg choline, tương đương 27% giá trị hằng ngày; choline quan trọng cho màng tế bào, chuyển hóa gan, dẫn truyền thần kinh và phát triển não thai nhi.

Đạm trong trứng thuộc nhóm chất lượng cao: Điểm nổi bật đầu tiên của trứng là hàm lượng protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần. Với người ăn uống kém, người lớn tuổi, bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, một quả trứng đôi khi thiết thực hơn nhiều so với những thực đơn cầu kỳ nhưng khó ăn.

Trứng còn cung cấp nhiều vi chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, vitamin A, selen và choline. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho não bộ, hệ miễn dịch, thị lực và quá trình tạo máu.

Trứng vịt tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), trứng cùng với thịt và sữa thuộc nhóm thực phẩm nguồn gốc động vật cung cấp protein chất lượng cao và nhiều vi chất khó thay thế, đặc biệt cần thiết với trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú và người lớn tuổi.

Dễ chế biến, dễ tiêu hóa, giá thành hợp lý: Trứng dễ chế biến thành nhiều món ăn như luộc, hấp, chiên, kho hay nấu canh. Trứng cũng khá dễ tiêu hóa và có giá thành phù hợp với đa số gia đình.

Các loại trứng khác nhau

Mỗi loại trứng có thành phần dinh dưỡng khác nhau, rất khó nói loại nào tốt hơn.

Trứng gà là loại phổ biến nhất, kích thước vừa phải, trung bình khoảng 50g/quả, cung cấp lượng đạm tốt và năng lượng ở mức vừa phải.

Trong khi đó, trứng vịt thường lớn hơn, chứa nhiều năng lượng, chất béo và cholesterol hơn trứng gà.

Trứng chim cút tuy nhỏ nhưng chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trung bình mỗi quả khoảng 9g cung cấp 1g protein, chất béo 1g, choline 4%, riboflavin (vitamin B2) 6%, folate là 2%, vitamin B12 là 6%.

Nhiều người có tâm lý “trứng nhỏ nên ăn bao nhiêu cũng được” trong khi thực tế 5-6 quả trứng cút tương đương gần một quả trứng gà về tổng lượng dinh dưỡng và năng lượng.