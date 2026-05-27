Không dám bắt tay

Đến Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) thăm khám trong tình trạng da đỏ rải rác toàn thân, bong tróc từng mảng dày sừng, nam bệnh nhân (35 tuổi) không giấu nổi sự bi quan. Anh cho biết bản thân đã sống chung với vảy nến thể mảng suốt 10 năm qua. Dù đã áp dụng nhiều phương pháp từ thuốc bôi tại chỗ đến thuốc toàn thân cổ điển nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Nỗi đau đớn thể xác không đáng sợ bằng áp lực tâm lý. Vì diện mạo thay đổi, anh trở nên rụt rè, không dám hòa nhập với cộng đồng. "Đến cái bắt tay xã giao tôi cũng không dám, chỉ sợ người ta nhìn thấy những mảng da bong tróc rồi kỳ thị", nam bệnh nhân nhớ lại.

Ths. BSCKII Phạm Ngọc Hảo, Trưởng Khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, đây là thực trạng phổ biến đối với người mắc bệnh vảy nến. Dù không trực tiếp đe dọa tính mạng ngay lập tức nhưng ảnh hưởng thẩm mỹ nghiêm trọng đối với người bệnh.

"Bệnh nhân mắc vảy nến phải chịu đựng rất nhiều bất tiện, dẫn đến tâm lý mặc cảm, tự ti sâu sắc. Thực tế lâm sàng đã ghi nhận những trường hợp người bệnh quá bi quan, bế tắc mà muốn tìm đến cái chết", bác sĩ Hảo chia sẻ.

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N. Huyền

Vảy nến còn liên quan mật thiết đến nhiều bệnh lý đồng mắc

Phát biểu tại hội thảo khoa học "Tối ưu hóa hiệu quả của phòng khám chuyên đề vảy nến - từ bằng chứng khoa học đến thực tế điều trị" do Bệnh viện 19-8 phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức chiều 27/5, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết: Vảy nến là một bệnh viêm da mạn tính, có tính chất miễn dịch và di truyền. Bệnh tiến triển kéo dài dai dẳng và ảnh hưởng toàn diện đến chất lượng cuộc sống.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 125 triệu người trên toàn cầu mắc bệnh vảy nến (chiếm 2-3% dân số). Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc cũng tương đương ở mức 2-3% và số lượng bệnh nhân đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, y học hiện đại chứng minh vảy nến không đơn thuần là một bệnh ngoài da. Tổn thương đặc trưng của bệnh là các mảng da màu đỏ, bề mặt có vảy trắng, dễ bong tróc, thường xuất hiện ở rìa tóc, đầu gối, cùi chỏ, thân mình hoặc bất kỳ vị trí nào như móng, lòng bàn tay, bàn chân, vùng sinh dục...

"Nguy hiểm hơn, vảy nến còn liên quan mật thiết đến nhiều bệnh lý đồng mắc như tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, béo phì và các rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm. Nhiều nghiên cứu cho thấy có tới 30% bệnh nhân vảy nến sẽ tiến triển thành viêm khớp vảy nến nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời", PGS Nguyễn Tiến Quang thông tin.

PGS. TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, những tổn thương do vảy nến thường xuất hiện lại trên những tổn thương da cũ trên nền da mới. Hiện tại có rất nhiều phương pháp điều trị vảy nến, tuy nhiên vẫn chưa có cách nào điều trị khỏi hẳn bệnh. Việc can thiệp sớm bằng thuốc sinh học, các chiến lược điều trị cá thể hóa và mô hình quản lý bệnh nhân theo chuyên đề sẽ giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh tốt hơn.

Trước gánh nặng bệnh tật ngày càng lớn, việc tối ưu hóa mô hình phòng khám chuyên đề vảy nến, cập nhật các bằng chứng khoa học tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sạch thương tổn, từ đó giúp người bệnh cởi bỏ gánh nặng tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng.