Đáng báo động, nhiều trường hợp khi đưa vào viện đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trụy mạch. Sáng ngày 27/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thông tin về tình hình sức khỏe của hai trường hợp bị say nắng, say nóng nghiêm trọng vừa được đưa vào viện cấp cứu gần đây.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.B.K (50 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, ngày 25/5, ông K. đi gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó, ông xuất hiện các triệu chứng mệt, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau mỏi toàn thân. Rất may mắn, ông được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Người dân cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Ảnh: Phạm Hải

Trường hợp thứ hai, diễn biến của bệnh nhân này hiện vẫn rất nặng nề. Đây là một người phụ nữ 69 tuổi, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ. Người phụ nữ này bị choáng ngất ngay trong lúc đang làm việc ngoài đồng.

Trước khi chuyển tuyến, bệnh nhân đã được sơ cứu tại trạm y tế địa phương trong tình trạng sốt cao lên tới 40°C. Dù đã được nhanh chóng chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu, sốt cao dao động từ 41°C đến 42°C, huyết áp tụt sâu phải phụ thuộc vào thuốc vận mạch và tiểu rất ít. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt, suy đa tạng.

Đại diện bệnh viện cho biết: "Đến nay, sau hơn 2 ngày điều trị tích cực, tiên lượng của bệnh nhân vẫn khá dè dặt".

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo.

Theo đó, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân cần:

- Bố trí thời gian làm việc cho người lao động vào những lúc trời mát mẻ như vào sáng sớm hoặc chiều muộn; Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

- Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút.

- Người dân cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

- Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc, khi uống nước cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.

Trong trường hợp có các dấu hiệu mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, buồn nôn, rối loạn ý thức, sốt cao trên 39–40°C hoặc rơi vào trạng thái lơ mơ, hôn mê thì cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.