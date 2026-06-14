MS 2026.155

Giữa cái nắng hầm hập bên Quốc lộ 1A, căn nhà nhỏ thấp lè tè của mẹ con bà Bùi Thị Năm (SN 1967, trú thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) càng thêm ngột ngạt bởi tiếng xe container rầm rập chạy suốt ngày đêm. Mỗi lần xe lớn lao qua, nền nhà lại rung lên từng nhịp.

Trên chiếc giường kê sát vách giữa phòng cũ chất đầy đồ đạc, bà Năm nằm bất động đã 12 năm nay vì chấn thương cột sống nặng. Những ngày nắng nóng kéo dài khiến cơ thể bà lở loét, đau đớn triền miên.

Bà Năm nằm bất động suốt 12 năm qua vì tai nạn. Ảnh: Hải Sâm

Ngay cạnh giường bệnh là chiếc bàn học cũ kỹ của con gái bà, em Bùi Nguyễn Hoàng Linh (SN 2008). Những chồng sách vở được xếp ngay ngắn bên ô cửa nhỏ. Một bên là giấc mơ học hành còn dang dở, một bên là nỗi lo người mẹ bệnh tật nằm nhà không ai chăm sóc.

Sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ quanh năm làm ruộng nên học hết lớp 10, bà Năm nghỉ học rồi đi học nghề may để mưu sinh. Nhiều năm bươn chải làm ăn, đến khi ngoảnh lại bà đã ngoài 40 tuổi và không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình.

“Ngày đó, phụ nữ ngoài 40 tuổi như tôi bị xem là quá lứa lỡ thì. Ai cũng động viên tôi sinh một đứa con để sau này có người bầu bạn tuổi già. Nhưng khi sinh con gái xong, bố cháu không chăm lo gì cả. Hai mẹ con tự xoay xở với nhau, tôi vừa nuôi con nhỏ vừa làm thợ may, làm ruộng kiếm sống”, bà Năm nghẹn ngào kể.

Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật khi Linh vào lớp 1. Quốc lộ 1A trước nhà thi công khiến bụi phủ mù mịt, nghề may ế ẩm vì chẳng còn ai đặt đồ. Để có tiền nuôi con, bà Năm xin đi phụ hồ, lúc rảnh lại tranh thủ làm hơn một sào ruộng bố mẹ cho.

Tai nạn xảy đến vào một buổi trưa định mệnh cách đây 12 năm.

“Hôm đó gần tới giờ nghỉ, tôi cố làm thêm một mẻ xi măng rồi xin về gieo lúa vì người ta gieo gần xong hết rồi. Đang làm thì bao xi măng từ trên cao rơi xuống đè trúng người”, bà nhớ lại.

Ngày mẹ gặp nạn, Linh mới chỉ 6 tuổi, từ một đứa trẻ nhỏ xíu, em bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho mẹ. Ảnh: Hải Sâm

Theo hồ sơ chứng nhận phẫu thuật của Bệnh viện Trung ương Huế vào tháng 1/2015, sau phẫu thuật, bà bị gãy, trật cột sống đoạn D12-L1, chèn ép tủy sống nghiêm trọng. Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, bà trở về nhà trong tình trạng mất hoàn toàn khả năng lao động.

Ngày mẹ gặp nạn, Linh mới chỉ 6 tuổi. Từ một đứa trẻ nhỏ xíu, em bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho mẹ. Linh tự đạp xe đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, mang nước cho mẹ tắm rửa, vệ sinh giúp mẹ mỗi ngày…. Hàng xóm thương cảnh hai mẹ con côi cút nên lâu lâu lại mang thức ăn cho mẹ con Linh để cầm cự qua ngày.

“Nó còn nhỏ mà đã biết lo cho mẹ, từ bé tới giờ chưa từng đòi hỏi gì”, bà Năm nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Hiện mỗi tháng bà Năm được hưởng khoảng 1 triệu đồng trợ cấp dành cho người bệnh nặng và thêm 500 nghìn đồng hỗ trợ người chăm sóc. Tuy nhiên, khoản tiền ít ỏi ấy không đủ trang trải cuộc sống khi riêng tiền bỉm mỗi tháng đã mất khoảng 600 nghìn đồng.

Linh muốn tiếp tục đi học nhưng lo mẹ sẽ ở nhà một mình không có ai chăm sóc, tiền học cũng chưa biết xoay xở ra sao. Ảnh: Hải Sâm

“Ngày nào cũng phải mang bỉm, nóng cũng phải mang. Nằm 1 chỗ lâu nên người bị loét, đau lắm”, bà chia sẻ.

Căn nhà cũ của hai mẹ con từng bị tốc mái sau bão. Năm ngoái, gia đình mới được hỗ trợ sửa lại phần mái để có chỗ che mưa, che nắng. Trong nhà hầu như không có tài sản gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ được một cửa hàng áo cưới cho lại.

Giữa không gian chật hẹp, chỗ bà Năm nằm chỉ cách gian bếp vài bước chân. Không khí oi bức, ngột ngạt khiến những vết lở loét trên cơ thể bà càng thêm đau đớn.

Linh vừa học xong lớp 12. Em có học lực khá nhưng tương lai phía trước vẫn đầy trăn trở: “Cháu muốn tiếp tục đi học để sau này có công việc ổn định hơn. Nhưng nếu học xa, mẹ sẽ ở nhà một mình không có ai chăm sóc, còn tiền học cũng chưa biết xoay xở ra sao”, Linh nhỏ giọng.

Vừa nói Linh vừa quay mặt đi chỗ khác vì những mảng zona bội nhiễm quanh mắt trái vẫn còn tróc vảy, ngứa ngáy nhưng chưa có tiền đi khám.

Căn phòng ngủ cũ kĩ, tường tróc loang lổ của Linh. Ảnh: Hải Sâm

Hiện hai mẹ con bà Năm vẫn còn nợ khoảng 20 triệu đồng tiền sửa nhà và chi phí sinh hoạt. Khoản trợ cấp hằng tháng ít ỏi chỉ đủ cầm cự qua ngày, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, chủ yếu nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm.

Ông Đặng Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch cho biết, gia đình bà Năm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Nhiều năm nay, chính quyền cùng các đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn còn rất chật vật.

“Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa quan tâm, hỗ trợ để mẹ con bà Năm có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, giúp cháu Linh tiếp tục được đến trường, có cơ hội thay đổi tương lai”, ông Tú chia sẻ.

Bạn đọc giúp mẹ con bà Bùi Thị Năm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.155 (bà Bùi Thị Năm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Bùi Thị Năm theo địa chỉ: Thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0987917516

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