MS 2026.154

Thấy vợ khẽ mở mắt sau nhiều giờ nằm bất động trên giường bệnh, ông Nguyễn Văn Binh (SN 1968) rơm rớm nước mắt. Người phụ nữ nằm trước mặt ông là bà Đặng Thị Thu (SN 1972) - người vợ tảo tần từng ngày cùng ông mưu sinh bằng nghề ve chai để chăm lo cho gia đình và nuôi hai đứa cháu nhỏ ăn học.

Ông Binh nghẹn ngào khi thấy vợ mở mắt và nói chuyện ngắn được

Vậy mà giờ đây, bà Thu phải chống chọi với bệnh viêm màng não nấm, bệnh có thể chữa khỏi nhưng đòi hỏi quá trình điều trị kéo dài cùng chi phí vô cùng tốn kém.

Ngồi bên hành lang bệnh viện, ông Binh nghẹn ngào kể lại: “Khoảng nửa tháng trước, thời tiết mưa nắng thất thường nhưng bà nhà tôi vẫn cố đi nhặt ve chai. Về tới nhà thì bà sốt cao, đau đầu dữ dội, mắt trợn lên rồi nói ú ớ”.

Ban đầu, ông đưa vợ đến bệnh viện tỉnh thăm khám. Sau khi được tiêm thuốc, tình trạng đau đầu của bà Thu có phần thuyên giảm. Tuy nhiên sang ngày thứ hai, bà bất ngờ lên cơn co giật và được chuyển gấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị.

Tại đây, qua xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ phát hiện bà Thu nhiễm nấm hạt men có vách dày gây viêm màng não.

Bác sĩ Trần Vinh Phong, Khoa Nhiễm Việt - Anh cho biết, bà Thu nhập viện trong tình trạng sốt cao, rối loạn tri giác, những biểu hiện của bệnh viêm màng não do nấm.

Theo bác sĩ Phong, đây là bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, tuy nhiên quá trình điều trị thường kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và phát sinh chi phí lớn.

“Viêm màng não nấm có khả năng chữa khỏi nhưng diễn tiến chậm. Bệnh nhân cần sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị đắt tiền, trong khi một số chi phí không được bảo hiểm y tế hỗ trợ nên gia đình phải tự chi trả hàng chục triệu đồng”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Theo bác sĩ, bệnh tình của bà Thu có thể chữa khỏi nhưng phải điều trị lâu dài

Sau hơn 2 tuần điều trị tại khoa Nhiễm Việt - Anh, bà Thu đã được sử dụng thuốc kháng nấm đặc hiệu liều cao qua đường tĩnh mạch, đồng thời thực hiện chọc dò dịch não tủy để theo dõi và giảm áp lực nội sọ.

Bác sĩ dự kiến, bà Thu cần tiếp tục điều trị tích cực thêm từ 6-8 tuần nữa với tổng chi phí khoảng 70 triệu đồng. Khoản tiền ấy vượt quá khả năng của gia đình ông Binh.

Ở quê, cuộc sống của vợ chồng ông Binh vốn đã nhiều chật vật. Ông bà có 2 người con trai, nhưng cách đây không lâu, người con út không may tử vong trong một lần lao xuống cứu người bị đuối nước.

Hiện vợ chồng người con trai còn lại đi làm thuê tại một trang trại ở Vũng Tàu nên gửi hai con nhỏ cho ông bà chăm sóc. Mỗi tháng, các con phụ giúp khoảng 3 triệu đồng để ông bà nuôi cháu ăn học.

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, hằng ngày, vợ chồng ông Binh lặng lẽ đi nhặt ve chai. Đồng tiền kiếm được tuy ít ỏi nhưng là nguồn sống của cả gia đình nhiều năm qua.

Tưởng rằng cuộc sống khó khăn rồi cũng sẽ bình yên trôi qua, nào ngờ bệnh tật bất ngờ ập đến khiến cả gia đình lao đao.

Không có tiền tích góp, ông Binh phải chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng cũng chỉ gom được hơn 4 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí.

“Bữa giờ tôi gọi vay khắp nơi, người cho vài trăm nghìn, gom lại mới được khoảng 4 triệu đồng. Giờ bác sĩ báo phải chuẩn bị thêm 70 triệu nữa, tôi hỏi ai người ta cũng lắc đầu vì biết nhà tôi nghèo, không có khả năng trả”, ông Binh nức nở.

Hơn nửa tháng nay, ông phải túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện. Hai đứa cháu nhỏ ở quê sống nhờ sự cưu mang của hàng xóm. Mỗi lần gọi điện nghe tiếng các cháu khóc đòi ông bà, người đàn ông khắc khổ chỉ biết quay mặt lau nước mắt.

Bà Thu đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng chi phí điều trị trở thành gánh nặng đối với gia đình bà

Ở tuổi xế chiều, ông Binh gần như đã kiệt sức trước gánh nặng cơm áo và viện phí. Điều ông mong mỏi nhất lúc này là vợ sớm qua cơn nguy kịch để gia đình có thể trở về những tháng ngày bình yên, dù còn nhiều thiếu thốn.

Ông Hoàng Văn Đề, Trưởng ấp An Điền xác nhận, gia đình ông Binh thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

“Vợ chồng ông Binh sống chủ yếu bằng nghề nhặt ve chai để nuôi hai cháu nhỏ. Nay bà Thu mắc bệnh nặng, gia đình hoàn toàn không có khả năng xoay xở chi phí điều trị. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để bà Thu có cơ hội tiếp tục chữa bệnh”, ông Đề chia sẻ.

Bạn đọc giúp bà Đặng Thị Thu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.154 (bà Đặng Thị Thu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Nguyễn Văn Binh (chồng bà Thu) theo địa chỉ: Ấp An Điền, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0977639450

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