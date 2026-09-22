Từ ý tưởng ngẫu hứng đến thương hiệu cá nhân

Anh chàng họ Lư bắt đầu quản lý quầy cơm chiên tại một khu chợ đêm ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từ năm 17 tuổi. Công việc của anh xoay quanh việc chuẩn bị nguyên liệu, xào cơm và phục vụ khách.

Nhưng mọi thứ thay đổi vào một ngày, khi Lư bất chợt quyết định mặc vest khi đứng bếp, với mong muốn đơn giản là tạo ra hình ảnh "đứng đắn" và "chỉn chu" hơn.

"Hồi đó em nghĩ đơn giản, mặc vest để bán hàng thì trông sẽ lịch sự, sạch sẽ hơn một chút, vậy thôi", Lư chia sẻ.

Ý tưởng tưởng như ngẫu hứng này nhanh chóng trở thành điểm nhận diện của quầy hàng. Hình ảnh một chàng trai trẻ mặc vest chỉnh tề đứng xào cơm giữa làn khói nghi ngút của chợ đêm đã tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của thực khách và cư dân mạng.

Lư còn biến quá trình nấu ăn thành một màn trình diễn, với nhiều động tác tạo dáng và kỹ thuật xóc chảo bắt mắt.

Quầy cơm chiên của chàng trai 19 tuổi họ Lư tại chợ đêm Yên Đài, với bộ vest và kỹ năng xóc chảo điêu luyện đã giúp anh tạo ra lợi nhuận hơn 77 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: SCMP

Anh thường xuyên xuất hiện trong các video với phong cách sành điệu: vuốt tóc ra sau, nháy mắt trước ống kính, bắt lấy quả trứng do người nhà ném tới, thực hiện động tác nâng cao gối khi đổ thức ăn thừa từ chảo ra ngoài.

Lư cũng sử dụng kỹ thuật hất, xóc chảo quen thuộc trong cách nấu ăn của các đầu bếp Trung Quốc, biến động tác này thành một phần trong màn trình diễn của mình. Để hình ảnh thêm phần ấn tượng, anh đôi khi ngậm một điếu thuốc khi nấu ăn nhưng không châm lửa.

Phong cách của Lư nhanh chóng khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến Sanji, nhân vật đầu bếp có phong cách nổi bật trong bộ truyện tranh One Piece của tác giả Eiichiro Oda.

Tài khoản mạng xã hội của Lư có khoảng 46.000 người theo dõi và 190.000 lượt thích. Anh thường đăng các video nấu ăn kèm hashtag #sanjifriedrice (cơm chiên Sanji).

Nhiều khách hàng tìm đến quầy không chỉ vì món ăn mà còn để xem màn trình diễn nấu nướng của anh.

Doanh thu ấn tượng

Đằng sau những màn trình diễn trên mạng xã hội là một công việc có cường độ cao. Quầy hàng của Lư mở cửa từ 17h đến 23h30 mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, anh có thể hoàn thành một suất cơm chiên chỉ trong vòng 3 phút.

Theo lời Lư, quầy bán hơn 200 suất cơm chiên mỗi ngày, mỗi suất có giá khoảng 10 NDT (khoảng gần 40.000 đồng).

Anh cho biết doanh thu của quầy đạt khoảng 50.000 NDT mỗi tháng (khoảng 194 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí, Lư cho biết lợi nhuận còn khoảng 20.000 NDT/tháng (khoảng 77 triệu đồng).

Dù phong cách trình diễn là điểm thu hút ban đầu nhưng Lư thừa nhận khách hàng có thể mua cơm chiên của anh "vì tò mò", nhưng nhấn mạnh: "Điều giữ chân họ lại chính là hương vị". Anh khẳng định chất lượng món ăn mới là thứ quyết định liệu khách hàng có quay trở lại hay không.

Thực tế, sự kết hợp giữa chất lượng món ăn và yếu tố giải trí đã giúp quầy hàng của Lư không chỉ bán được sản phẩm mà còn xây dựng được một thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là người bố phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, là yếu tố quan trọng giúp Lư duy trì công việc cường độ cao này.

Từ một thanh niên bắt đầu quản lý quầy hàng khi mới 17 tuổi, Lư hiện là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình. Dù chưa tiết lộ kế hoạch kinh doanh cụ thể nhưng anh cũng bắt đầu nhận học viên, hướng dẫn họ cách nấu ăn và phong cách trình diễn của mình.

Câu chuyện của Lư cho thấy một quầy cơm chiên bình dân có thể tạo dấu ấn trên mạng xã hội nhờ kết hợp món ăn với hình ảnh cá nhân và cách trình diễn riêng.

Theo South China Morning Post, World Journal, Toutiao