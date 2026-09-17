Ngày 7/8/2026, nền tảng Phong Vận Xuất Hành (Fengyun Chuxing) tổ chức cuộc thương lượng về quy tắc lao động và thuật toán tại trụ sở ở Vũ Hán, với sự tham gia của đại diện tài xế từ nhiều tỉnh thành.

Kết quả, nền tảng này cam kết hạ trần hoa hồng từ mức gần 30% xuống không quá 27%, áp dụng cho hơn 3 triệu tài xế đã đăng ký trên toàn quốc.

Trước đó, Tích Tích Xuất Hành (Didi Chuxing) - nền tảng gọi xe lớn nhất Trung Quốc - đã tiên phong hạ trần hoa hồng từ 29% xuống 27% từ cuối năm 2025.

Các nền tảng gọi xe lớn tại Trung Quốc đồng loạt hạ trần hoa hồng xuống 27%, trong bối cảnh cơ quan quản lý đẩy mạnh chiến dịch minh bạch hóa thuật toán và bảo vệ quyền lợi tài xế. Ảnh: Baidu

Đặc biệt, DiDi còn triển khai cơ chế hoàn hoa hồng dành cho tài xế tích cực. Cụ thể, nếu tài xế hoàn thành trên 50 đơn trong một tháng, Didi cam kết mức hoa hồng trung bình của họ sẽ không vượt quá 25%. Trường hợp hoa hồng thực tế bị trừ cao hơn 25%, phần chênh lệch sẽ được Didi hoàn lại vào tài khoản của tài xế trong tháng tiếp theo.

T3 Xuất Hành cũng đưa trần hoa hồng về không quá 27%, trong khi Tào Tháo Xuất Hành giảm trần từ 22,7% xuống 22,5%, tạo nên làn sóng hạ hoa hồng đồng loạt trên toàn ngành.

Từ tự nguyện công khai đến thương lượng với tài xế

Ở cấp quốc gia, Trung Quốc chưa quy định một mức trần hoa hồng thống nhất cho toàn bộ nền tảng gọi xe.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tứ Xuyên, hiện nay, ở cấp quốc gia vẫn chưa có quy định pháp luật hay chính sách nào làm rõ việc "ai quản lý, quản lý như thế nào" đối với hoa hồng của các nền tảng.

Thay vào đó, từ năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã triển khai chiến dịch ‘Hành động Ánh sáng Mặt trời’ (Sunshine Action) nhằm yêu cầu các nền tảng công khai quy tắc tính giá và thiết lập trần hoa hồng hợp lý dưới 30%, công bố công khai trên ứng dụng.

Kết quả ban đầu rất đáng khích lệ: đến giữa năm 2022, 11 nền tảng gọi xe lớn nhất (bao gồm Didi, T3, Caocao, Meituan, Gaode...) đều công bố mức trần hoa hồng trong khoảng 18-30%, đồng thời hiển thị đầy đủ thông tin về tổng tiền khách trả, thu nhập tài xế, tỷ lệ hoa hồng và công thức tính trên ứng dụng dành cho tài xế.

Địa phương vào cuộc

Một bước đi đáng chú ý đến từ thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông). Ngày 8/9/2026, dưới sự chứng kiến của cơ quan giao thông và quản lý thị trường, 28 nền tảng gọi xe đã cùng ký kết "Bộ 5 cam kết về cạnh tranh có trật tự trong ngành gọi xe Phật Sơn", có hiệu lực từ ngày 10/9.

Hiệp ước này không chỉ dừng ở việc hạ trần hoa hồng xuống 27%, mà còn bao gồm nhiều quy định mang tính bước ngoặt.

Thứ nhất, cấm thu phí chồng chéo, tức là ngoài hoa hồng, nền tảng không được thu thêm bất kỳ khoản phí cố định nào khác.

Thứ hai, tài xế được quyền từ chối đơn giá rẻ. Với các loại đơn "một giá", "giá cố định", "đơn ưu đãi", tài xế có thể tự chọn bật hoặc tắt tính năng nhận đơn và nếu đã tắt, nền tảng không được phép ép buộc giao đơn.

Thứ ba, chi phí khuyến mãi do nền tảng chịu. Các chương trình giảm giá, mã ưu đãi không được chuyển chi phí sang tài xế.

Trung Quốc chưa có luật hay nghị định nào quy định trần hoa hồng cụ thể, thay vào đó, các nền tảng tự nguyện hạ trần thông qua các cuộc thương lượng và cam kết minh bạch hóa thuật toán. Ảnh: Xinhua

Tại Nam Kinh, thành phố triệu dân phía đông Trung Quốc, chính quyền thậm chí đã đưa các yêu cầu về minh bạch hoa hồng vào quy định quản lý cấp thành phố.

Theo “Biện pháp quản lý xe taxi trực tuyến Nam Kinh” có hiệu lực từ ngày 14/2/2026, các nền tảng bắt buộc phải công khai trần hoa hồng, tài xế có quyền khiếu nại nếu mức hoa hồng vượt quá công bố và cấm ép tài xế nhận đơn “một giá”.

Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc là vai trò của công đoàn. Tại cuộc thương lượng với hãng Phong Vận Xuất Hành, Chủ tịch Tổng Công đoàn tỉnh Hồ Bắc Lưu Tuyết Vinh đã trực tiếp tham dự và chỉ đạo.

Tháng 7/2025, T3 Xuất Hành trở thành nền tảng đầu tiên ký thỏa thuận với công đoàn về các quy tắc thuật toán. Thỏa thuận này áp dụng cho 1,4 triệu tài xế, đánh dấu bước đầu đưa các quy tắc thuật toán có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và quyền lợi tài xế vào cơ chế thương lượng.

Các cuộc thương lượng về quy tắc thuật toán gồm: phân đơn ưu tiên theo khoảng cách, minh bạch lý do phạt, cơ chế khiếu nại trong 72 giờ và quyền được nghỉ ngơi (tự động dừng nhận đơn sau 10 giờ/ngày).

Theo dữ liệu quản lý ngành, Trung Quốc đã cấp hơn 7,5 triệu giấy phép hành nghề tài xế xe công nghệ. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính năm 2025 của DiDi, nền tảng gọi xe lớn nhất Trung Quốc này ghi nhận 35 triệu tài xế và đối tác giao hàng hoạt động hằng năm trên toàn cầu.

Theo 21st Century Business Herald, Nhật báo Hồ Bắc, Nhật báo Công nhân