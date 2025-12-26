Chia sẻ về dự án, Mai Diệu Ly cho biết Một đời để nhớ được ấp ủ như món quà tri ân gửi đến khán giả đã luôn đồng hành cùng cô. Đồng thời, album cũng là món quà sinh nhật cô tự dành cho mình trong tháng 12.

Tên gọi Một đời để nhớ phản ánh quan niệm sống hiện tại của Mai Diệu Ly: mọi niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết đón nhận bằng tinh thần lạc quan. Với cô, mỗi trải nghiệm trong đời đều mang ý nghĩa riêng, mở ra những bước đi mới trên hành trình sống và sáng tạo.

Ca sĩ Mai Diệu Ly.

Album được phát hành online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn như Mong manh tình về, Biết bao giờ trở lại, Tuyết rơi mùa hè, Lời thiên thu gọi, Chờ thêm một đời, Tình em là đại dương… Bên cạnh đó là hai sáng tác của chính Mai Diệu Ly: Sẽ có một ngày như thế và Bài hát cho anh (hai phiên bản). Các ca khúc mang tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng, không phô bày cao trào mà đủ lặng để người nghe tìm thấy ký ức của chính mình. Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nữ ca sĩ thực hiện MV, quay tại Đà Lạt.

Album có sự đồng hành của nhạc sĩ Hoàng Trung Đức trong vai trò phối khí, sau dự án jazz Gió mùa thu nhớ ra mắt hồi tháng 6/2025. Sự thấu hiểu giọng hát và cá tính âm nhạc của Mai Diệu Ly giúp album giữ được tổng thể liền mạch, tinh tế và giàu cảm xúc.

Khép lại năm 2025, Mai Diệu Ly gọi đây là hành trình tỉnh thức của chính mình. Bước sang năm mới, cô tiết lộ đang ấp ủ những kế hoạch âm nhạc tiếp theo, trong đó có ca khúc viết về mùa xuân do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán như lời chào năm mới đầy hy vọng.

Mai Diệu Ly thể hiện "Mong manh tình về"

Rapper nhí Xệ Xệ mời loạt em bé triệu view đóng MV

Rapper nhí Xệ Xệ vừa ra MV Em là một ngôi sao - bài hát chủ đề của chương trình Trường học siêu sao. Đây là sản phẩm kết hợp giữa ê-kíp chương trình, Xệ Xệ và nhạc sĩ Cao Thiên Minh Tùng.

Chương trình Trường học siêu sao quy tụ 8 em bé nổi tiếng trong độ tuổi từ 4-8 tuổi với mục đích khuyến khích các em thể hiện cá tính riêng, tự tin tỏa sáng.

Với thông điệp "Con không cần giống ai vì con là duy nhất", bài hát chạm đến vấn đề tâm lý học đường cũng như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, học trò và thầy cô trong xã hội hiện đại.

Xệ Xệ (giữa) và 8 em bé triệu view trong MV. Ảnh: NSX

Khi sáng tác, nhạc sĩ Cao Thiên Minh Tùng cũng sử dụng những chất liệu ghi hình thực tế của chương trình cũng như lấy cảm hứng từ chính cá tính của các em bé.

Sản phẩm xoay quanh câu chuyện thường nhật của các bé như áp lực về điểm số, những buổi học thêm căng thẳng, bị cha mẹ so sánh với "con nhà người ta"...

Lời bài hát là suy nghĩ của các bé đến bố mẹ, thầy cô với mong muốn được thấu hiểu và công nhận những giá trị riêng biệt, dù đó là năng khiếu nghệ thuật, khả năng thể thao, tính cách...

Trích đoạn MV "Em là một ngôi sao"

Góp mặt trong MV của rapper nhí Xệ Xệ là 8 em bé triệu view: MinHee, Sóc, Bona, cặp sinh đôi Đủ - Dừa, Sữa, Bún và Dừa. Mỗi bé góp một nét tính cách, tài lẻ vào sản phẩm.

Đạo diễn MV chủ trương để các em thể hiện bản thân một cách tự nhiên, cùng nhau ca hát, nhảy múa mà không cần kịch bản hay diễn xuất.

Đại diện ê-kíp Trường học siêu sao nói MV thể hiện đúng tinh thần của chương trình là sân chơi bổ ích, đề cao sự phát triển toàn diện, tôn trọng cá tính và thúc đẩy tư duy sáng tạo của trẻ em Việt Nam.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ tiết lộ về lời mời 'cảnh nóng' và chuyện ông xã hay... khóc Lâm Vỹ Dạ thừa nhận tính cách của cô và chồng ngược hoàn toàn: cô nóng nảy, thẳng thắn và nghiêm khắc trong khi Hứa Minh Đạt điềm đạm, tình cảm và... hay khóc.

vietnamnet.vn