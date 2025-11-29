Chiều 29/11, Miss Charm 2025 chính thức khởi động với lễ trao sash tại TPHCM, quy tụ 34 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Cuộc thi năm nay điều chỉnh về độ tuổi, thí sinh từ 18 đến 35 tuổi đều có thể tham gia, mở rộng hơn so với quy định tới 28 tuổi trước đây.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm, ban tổ chức ưu tiên chất lượng thí sinh hơn số lượng trong năm nay với 34 quốc gia tham dự, tuy nhiên các mùa giải sau, đặc biệt là năm 2026 con số này có thể tăng lên.

Các thí sinh hô tên trong buổi trao sash.

Đại diện Venezuela dự kiến đến vào ngày mai do các chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, đại diện Pháp gặp tai nạn ngã tại quê nhà, trật khớp chân nhưng vẫn quyết tâm dự thi. Ban tổ chức đang tìm bác sĩ Đông y hỗ trợ để cô có thể kịp tham dự chung kết.

Hoa hậu Pháp phải dùng nạng để di chuyển:

Bà Thúy Nga tiết lộ giám khảo năm nay sẽ có 2 thành viên quốc tế là Miss Charm 2023 Luma Russo và Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran. Danh sách đầy đủ sẽ được công bố trên trang fanpage chính thức trong thời gian tới.

Ban đầu, Miss Charm 2025 dự kiến được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh nhằm quảng bá vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, đến phút cuối kế hoạch phải thay đổi vì nhiều lý do không mong muốn, ban tổ chức quyết định chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức. Ban tổ chức sẽ công bố địa điểm tổ chức bán kết và chung kết trên trang fanpage.

Miss Charm 2024 - Rashmita Rasindran.

Trong buổi lễ, đương kim Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran xúc động chia sẻ một năm là hành trình đặc biệt. Điều cô trân trọng nhất chính là gia đình Miss Charm, mối liên kết được tạo dựng và con người Việt Nam. Mỗi đêm khi nghĩ về điều này, cô không thể kìm được nước mắt.

Mai Ngô diện đầm đỏ (ảnh trái) và đại diện Colombia - María José Chacón.

Người đẹp đại diện Việt Nam năm nay là Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai), sinh năm 1995 có 14 năm kinh nghiệm làm người mẫu và 10 năm thử sức tại nhiều đấu trường sắc đẹp. Cô được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Charm với Top 20 của Thanh Thanh Huyền (2023) và danh hiệu á hậu 2 của Quỳnh Nga (2024).

Trả lời phỏng vấn với VietNamNet, đại diện Colombia - María José Chacón - chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt với tân Miss International 2024 - Catalina Duque vừa đăng quang ở Nhật Bản. Cả 2 từng cùng thi hoa hậu tại Colombia và là bạn cùng phòng.

Ảnh, video: HM