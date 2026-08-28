Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ KH&CN, cho biết việc mở hạng mục trí tuệ nhân tạo để bám sát chủ trương ưu tiên phát triển, làm chủ công nghệ AI.

Phát biểu tại sự kiện phát động giải thưởng Make In Vietnam 2026 ngày 28/8, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ KH&CN, cho biết Giải thưởng Make In Vietnam là giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ số, tổ chức hằng năm từ năm 2020, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Giải thưởng này tôn vinh trí tuệ Việt Nam: sản phẩm do người Việt nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam; giải các bài toán của Việt Nam và mang thương hiệu Việt ra thế giới.

Đây cũng là kênh hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp công nghệ số.

Ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết, qua 6 năm tổ chức, Giải thưởng đã thu hút hơn 1.000 sản phẩm dự thi và vinh danh 299 sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc.

Nhiều sản phẩm đạt giải đã được ứng dụng rộng rãi phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hộ số đồng thời một số sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Giải thưởng Make In Vietnam đã trở thành sự bảo chứng uy tín và bệ phóng thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết, Giải thưởng Make In Vietnam 2026 là năm thứ bảy được tổ chức với 8 hạng mục. Trong đó có 5 hạng mục được phân theo ngành, lĩnh vực ứng dụng gồm: Công nghiệp và xây dựng; Nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; Giao thông vận tải, bưu chính và logistics; Giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; Tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Ba hạng mục còn lại của giải thưởng bao gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc (Điểm mới của Giải thưởng năm 2026); Sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Mỗi hạng mục có 1 Giải Vàng, 1 Giải Bạc, 1 Giải Đồng và Top 10.

Lần đầu tiên Giải thưởng dành riêng một hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc. Việc mở hạng mục trí tuệ nhân tạo với lý do bám sát chủ trương ưu tiên phát triển, làm chủ công nghệ AI.

Thứ hai là trí tuệ nhân tạo là công nghệ lan tỏa nhanh và sâu rộng tới mọi ngành, tạo động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Việc tập trung vào AI nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm AI có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy hệ sinh thái AI, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Khắc Lịch khẳng định, Việt Nam đã có doanh nghiệp đủ năng lực xây dựng mô hình, thuật toán và dữ liệu tiếng Việt của riêng mình - cần một sân chơi tương xứng.

Từ ngày 28/8/2026 đến hết ngày 15/10/2026, Ban Tổ chức chính thức công bố Giải thưởng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng.

Địa chỉ tiếp nhận giải thưởng này: giaithuongmakeinvietnam.mst.gov.vn.