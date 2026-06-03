Sự hiện diện của VinRobotics tại các sự kiện công nghệ toàn cầu cho thấy bước tiến mới của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực người máy, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi của đội ngũ kỹ sư người Việt.

Trong chuỗi sự kiện diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, VinRobotics đã lần lượt trình diễn người máy VR-H3 trước giới chuyên gia và công chúng quốc tế trong nhiều môi trường khác nhau, từ các sự kiện tại Vienna như Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA) 2026, lễ hội robot ngoài trời Festival der Roboter 2026 thuộc khuôn khổ ICRA 2026, sự kiện ngoại giao công nghệ Vietnam Robot Tech Day 2026 do VinRobotics phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, đến triển lãm công nghệ Computex Taipei 2026 tại Đài Bắc.

Đội ngũ VinRobotics cùng Tổng Giám đốc Ngô Quốc Hưng (thứ ba từ trái, hàng trên) tại ngày khai mạc Computex Taipei 2026, đánh dấu sự hiện diện của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại một trong những sân khấu công nghệ lớn nhất thế giới. Nguồn: VinRobotics

Ở tất cả các sự kiện, VR-H3 đều gây ấn tượng nhờ khả năng vận hành ổn định trong không gian mở và khu vực triển lãm đông người, di chuyển nhanh nhẹn và thực hiện nhiều thao tác khéo léo linh hoạt, cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế của người máy trong cả đời sống và môi trường công nghiệp.

VR-H3 là dòng người máy thế hệ thứ 3 do VinRobotics nghiên cứu và phát triển, với toàn bộ thiết kế cơ khí, điện-điện tử tính toán giao tiếp thời gian thực, hệ thống phân phối nguồn, pin và nền tảng AI điều khiển toàn thân do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ phát triển. Được cấu thành từ hơn 31 động cơ cùng 2 máy tính biên, người máy VR-H3 có khả năng nhận diện môi trường, tương tác với con người và hỗ trợ nhiều thao tác như nâng vật nặng từ 6-8 kg hay bưng bê vận chuyển và lắp ráp.

VR-H3 của VinRobotics thu hút sự chú ý với khả năng di chuyển tự nhiên tại Festival der Roboter 2026 ở Vienna, dưới sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng (thứ hai từ phải sang, hàng trên), cùng đông đảo khách tham quan quốc tế. Nguồn: VinRobotics

Trong khuôn khổ các sự kiện, bên cạnh giới thiệu người máy VR-H3, VinRobotics còn tham gia trao đổi chuyên sâu tại những diễn đàn quy tụ các tên tuổi đầu ngành như Google DeepMind, NVIDIA, hay Boston Dynamics. Điểm nhấn trong nội dung chia sẻ của VinRobotics là giải pháp công nghệ toàn diện xoay quanh nền tảng VR-H3, từ thiết bị robot đến các cấu phần cốt lõi như hệ thống bàn tay robot và động cơ hiệu suất cao do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ nghiên cứu, phát triển. Các phần trình bày đều thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, giúp mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghệ quốc tế, khẳng định tiềm năng làm chủ công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực AI và robotics.

Tại ngày khai mạc ICRA 2026, người máy của VinRobotics gây ấn tượng với khả năng vận hành từ xa bằng công nghệ bắt chuyển động trên kính thực tế ảo, không cần thiết bị hỗ trợ bên ngoài. Nguồn: VinRobotics

Cũng trong dịp này, VinRobotics công bố chiến lược từng bước mở nguồn một số công nghệ nền tảng liên quan tới robot nhằm đóng góp vào tiến trình phát triển chung của cộng đồng công nghệ toàn cầu. Bước đi này góp phần tạo nguồn tri thức mở để cộng đồng cùng học hỏi, phát triển và thúc đẩy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các sản phẩm robot do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển trong làn sóng AI hiện thân toàn cầu.

Ông Ngô Quốc Hưng, Tổng Giám đốc VinRobotics, cho biết: “Việc mang VR-H3 tới các diễn đàn công nghệ quốc tế không chỉ là cơ hội để VinRobotics giới thiệu năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn là bước thử nghiệm thực tế để hoàn thiện các nền tảng người máy theo định hướng ứng dụng thực tiễn, tập trung vào khả năng vận hành trong môi trường đời sống. Chúng tôi tin rằng người máy và AI hiện thân sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong cả sinh hoạt hằng ngày lẫn môi trường công nghiệp và Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào làn sóng công nghệ này với những sản phẩm do chính kỹ sư Việt phát triển”.

Trong bối cảnh lĩnh vực người máy nhiều năm qua chủ yếu được dẫn dắt bởi các cường quốc công nghệ như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản, việc VinRobotics ghi dấu ấn tại nhiều diễn đàn quốc tế cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong cuộc đua robotics và AI hiện thân toàn cầu.

Được thành lập từ tháng 11/2024, VinRobotics là công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các nền tảng người máy và robot tự hành. Với tầm nhìn trở thành công ty hàng đầu thế giới về nhân lực máy, VinRobotics hướng tới phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc, nâng tầm giá trị cuộc sống và góp phần kiến tạo một tương lai thịnh vượng bền vững.

ICRA 2026 là sự kiện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, do Hiệp hội Robot và Tự động hóa của IEEE (IEEE RAS) tổ chức thường niên. Năm nay, ICRA 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/6 tại Trung tâm Hội nghị VIECON thuộc thủ đô Vienna, nước Áo. Với chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc "Robots for all" (Robot dành cho tất cả mọi người), hội nghị tập trung thúc đẩy vai trò của hệ thống tự động trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự kiện thu hút số lượng bài báo khoa học kỷ lục với hơn 5.000 hồ sơ đăng ký, chứng minh sức hút và tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành.

Computex Taipei 2026 là sự kiện thương mại và công nghệ máy tính lớn bậc nhất hành tinh, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Năm nay, triển lãm diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/6 tại Trung tâm Triển lãm Toàn cầu Nangang (TaiNEX) cùng các khu vực phụ cận tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Với slogan đầy cảm hứng "AI Together", Computex 2026 tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện và thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ giữa các tập đoàn toàn cầu. Quy tụ hơn 1.500 đơn vị triển lãm và dự kiến đón hơn 40.000 chuyên gia, nhà đầu tư từ hơn 150 quốc gia, đây là điểm hẹn tối quan trọng của toàn bộ chuỗi cung ứng ngành ICT.

(Nguồn: VinRobotics)