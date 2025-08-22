“Giật mình” khi được bạn gái tỏ tình

Năm 2018, Lê Văn Huỳnh (SN 1999, Hà Tĩnh) sang Nhật Bản du học ngành kinh doanh. Tại đây, anh gặp gỡ và nên duyên với một nữ giáo viên người Nhật, sau đó đưa cô về Việt Nam làm dâu.

Quá trình Huỳnh đồng hành cùng người vợ Nhật để hòa nhập với nếp sống, văn hóa miền Trung có nhiều điều thú vị.

Nhờ chuyến du học, Huỳnh cưới được cô vợ xinh đẹp

Huỳnh và Nishikata Riho (SN 1997) quen nhau vào năm 2022, khi Riho đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Vì ở 2 thành phố khác nhau, cả hai chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Năm 2023, Huỳnh chuyển đến thành phố cách nơi Riho sống khoảng 2 tiếng đi tàu. Lần đầu gặp, anh bất ngờ khi thấy cô nói được vài câu tiếng Việt. Trong cuộc trò chuyện ngắn, họ nhận ra có nhiều điểm chung, nhất là tính cách vui vẻ, hòa đồng.

Ở lần gặp tiếp theo, Huỳnh “giật mình” khi chính Riho là người chủ động tỏ tình.

“Vừa ngồi nói chuyện một lát, cô ấy bất ngờ nói: ‘Em thích anh, muốn anh làm người yêu của em’. Tôi rất ngạc nhiên vì vốn nghĩ tỏ tình là việc của mình. Nhưng cô ấy đã giành lấy việc này thì tôi phải đồng ý ngay và luôn”, Huỳnh cười kể lại.

Từ đó, cặp đôi thường gặp nhau vào cuối tuần. Tháng 7/2023, Huỳnh quyết định về Việt Nam sinh sống. Tưởng rằng khoảng cách sẽ là rào cản nhưng Riho đã chủ động thu xếp để sang thăm nhà bạn trai. Tháng 8/2023, cô sang Việt Nam ra mắt gia đình Huỳnh và ở lại 10 ngày.

"Lần đầu gặp bố mẹ anh ấy, tôi rất hồi hộp nhưng thật may, họ chào đón tôi nhiệt tình và ấm áp. Mỗi ngày, họ nấu cho tôi những món ngon, chỉ dạy tôi nhiều thứ. 10 ngày ngắn ngủi, tôi trân trọng từng phút giây hạnh phúc bên họ.

Ngày tạm biệt để trở về Nhật, tôi và bố mẹ anh cùng khóc. Khoảnh khắc đó tôi đã tự nhủ, phải làm việc chăm chỉ để có thể quay lại gặp họ”, Riho chia sẻ.

Riho sẵn sàng theo chồng về Hà Tĩnh làm dâu

Tháng 11/2023, hai gia đình gọi video để bàn chuyện cưới xin. Tháng 1/2024, Riho lần thứ 2 sang Việt Nam. Lần này, cô được bố mẹ chồng tương lai dẫn ra tiệm vàng, tặng một cây vàng như món quà đặc biệt cho nàng dâu. “Cô ấy rất xúc động và nói sẽ trân trọng món quà ấy suốt đời”, Huỳnh chia sẻ.

“Em không buồn nhưng em nhớ...”

Trong dịp này, Huỳnh và Riho đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Gia đình anh dựng rạp, tổ chức đám hỷ trong gần một tuần, mời đông đủ họ hàng, làng xóm chung vui.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024

Phía nhà gái có bố mẹ, cô chú và em gái của Riho sang tham dự. Họ bất ngờ khi thấy đám cưới Việt tổ chức dài ngày, khách mời đông nườm nượp, khác hẳn ở nơi họ sống - tiệc cưới chỉ gói gọn trong 2-3 tiếng.

“Tối hôm tổ chức lễ cưới chính, mọi người ca hát, nhảy múa rất vui. Sau 1 tuần ở đây, bố mẹ vợ tôi không còn băn khoăn về việc để con gái về Việt Nam làm dâu. Họ tin tưởng bởi thấy người dân nơi đây hiền lành, tốt bụng”, Huỳnh chia sẻ.

Và Riho chính thức từ bỏ công việc, cuộc sống ở Nhật về Hà Tĩnh làm dâu. Vợ chồng Huỳnh sống riêng trong căn nhà mới, ngay gần nhà bố mẹ.

Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức linh đình tại Hà Tĩnh

Những ngày đầu, Riho khá ngỡ ngàng. Cô bất ngờ khi gia đình trải chiếu trên sàn để ăn cơm như một buổi picnic. Cô cũng ấn tượng với sự thân thiện của hàng xóm – thường xuyên chào hỏi, thỉnh thoảng mang biếu chút quà quê.

Món Riho thích nhất là bánh mướt cuốn ram. Đến nay cô vẫn chưa dám thử xúp lươn và rau diếp cá.

Huỳnh chia sẻ: “Lần đầu Riho cùng tôi đi ăn cỗ, thấy cảnh mọi người chia túi bóng, lấy phần đem về, cô ấy thốt lên ‘Việt Nam thật quá thú vị’. Các cô/bác cũng giúp Riho lấy phần nhưng cô ấy không mang về".

Một lần khác, Riho cùng chồng dự một đám cưới vào mùa đông. Mâm cỗ cưới hôm đó có món ăn khiến nàng dâu người Nhật ngạc nhiên vô cùng. Đó là món lẩu.

Riho vốn nghĩ, mâm cỗ cưới sẽ có nhiều món ăn khác nhau, thậm chí sẽ có chút nguội lạnh vì được chuẩn bị trước, chưa kể lại vào mùa đông. Tuy nhiên, cô lại thấy trên bàn tiệc có nồi nước lẩu nóng hổi, khói bay nghi ngút.

Riho hỏi chồng với vẻ mặt ngạc nhiên: "Cỗ cưới mà ăn lẩu thật hả anh?". "Riho không ngờ, món ăn thường có trong các bữa nhậu lại được bày trên mâm cỗ cưới của người Việt. Cảm giác đi ăn cưới mà được ăn món nóng hổi khiến cô ấy thấy lạ lẫm và thú vị”, Huỳnh chia sẻ.

Riho ngạc nhiên khi cỗ cưới ở Hà Tĩnh có món lẩu nóng hổi

Riho thừa nhận, thời gian đầu cô gặp khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa người Việt. May mắn, cô được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều, từ việc làm cơm cúng gia tiên, thắp hương ngày rằm, mùng 1 âm lịch, đến việc nấu các món ăn Việt Nam.

“Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ việc trở thành nàng dâu Việt Nam sẽ rất khó khăn bởi có nhiều khác biệt về văn hóa, nếp sống. Nhưng nhờ chồng, bố mẹ chồng và họ hàng dịu dàng chỉ dạy, hiện tại tôi không thấy khó khăn gì”, Riho chia sẻ.

Một lần, Huỳnh hỏi vợ: “Làm dâu xa nhà, em có buồn không?”. Riho đáp: “Em không buồn. Ở đây em có anh, có Bảo (con trai của cặp đôi – PV), có bố mẹ chồng thương em như bố mẹ đẻ. Em không buồn nhưng em nhớ!”.

Câu trả lời khiến Huỳnh xúc động bởi biết rằng, vợ anh vẫn luôn cố gắng hòa nhập để xây đắp mái ấm hạnh phúc ở quê chồng.

Ảnh: NVCC