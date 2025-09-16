Đoạn video dài hơn 2 phút được đăng tải gần đây ghi lại khung cảnh một đám giỗ ở TP Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ ấn tượng với mâm cỗ: "Nhà mình ở Đà Nẵng cũng làm đám giỗ có nhiều món y vậy. Đồ ăn quá trời mà tự người nhà nấu luôn"; "Ăn đám giỗ online thôi mà nhìn hấp dẫn quá, món nào trông cũng ngon"...

Mâm cỗ đám giỗ nhận được nhiều sự chú ý. Nguồn: Tú Tú/@jrut50

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Thị Tú Tú – chủ video – cho biết, khung cảnh được ghi lại trong đám giỗ ở quê nhà cô, tại xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ).

Theo Tú, tùy phong tục từng vùng, điều kiện và sở thích của mỗi nhà mà mâm cỗ bày biện các món ăn giống hoặc khác nhau.

Tú tham dự đám giỗ ở quê nhà. Cô cho hay, các món ăn thường do các thành viên trong gia đình tự nấu nướng và trang trí

Mâm cỗ ngày giỗ ở quê Tú thường có cúng cơm, kèm các món truyền thống phổ biến như chả lụa, chả giò (nem rán), canh măng, xôi gấc.

Ngoài ra, thực đơn không thể thiếu các đặc sản đậm chất ẩm thực xứ Quảng, được chế biến đa dạng từ món trộn (gỏi tai heo, gỏi ngó sen, nộm hoa chuối, măng trộn), món nóng (thịt lợn xào hoặc luộc, gà kho hoặc quay, cá chiên hoặc kho, chả ram, canh khổ qua, canh môn hầm xương…), đến món nguội (bê thui, bánh đúc) và món ăn no như mì Quảng, bánh tét hoặc bánh rò, bún bò.

Đặc biệt, mâm cỗ còn bày biện cả món ngọt dùng để khai vị hoặc tráng miệng như xôi đường, rau câu, trái cây theo mùa.

Mâm cỗ trong đám giỗ ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) thường có các món đặc trưng như xôi đường, bê thui, chả ram, bánh rò... Ảnh: Tú Tú

Bánh rò - đặc sản thường thấy trong mâm cỗ Quảng Nam cũ. Món này thoạt nhìn giống bánh tét, bánh chưng nhưng có hình tháp trụ và nhân là đậu xanh. Ảnh: Tú Tú

Theo Tú, mỗi món ăn mang hương vị riêng, không chỉ thể hiện tinh hoa ẩm thực địa phương mà còn phản ánh sự khéo léo, sáng tạo của người nấu. Trong đó có một số món chỉ cần nhắc tên là nhiều người nhận ra ngay đặc sản nơi đây.

Ví dụ món xôi đường (hay xôi ngọt), chế biến từ gạo nếp, đường, gừng, đậu đen. Dưới bàn tay khéo léo của người địa phương, món ăn dân dã này trở thành đặc sản nức tiếng. Khi xôi chín, bà con xếp lá chuối vào khuôn gỗ vuông, đổ xôi lên rồi ép chặt.

Món xôi đường có vẻ ngoài hấp dẫn, bà con đi ăn đám giỗ cũng thường gói phần mang về. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Sau đó, họ xếp lên bề mặt miếng xôi một lớp lá chuối nữa rồi dùng miếng ván ép cho bề mặt xôi vuông vắn. Tuy nhiên, không nén quá chặt vì sẽ khiến miếng xôi trở nên cứng, khó ăn.

Khi gỡ lớp lá chuối bên trên ra, người ta rắc thêm mè (vừng) rang lên mặt xôi. Món này thường được cắt thành từng miếng nhỏ hình vuông hoặc tam giác, tương đương khẩu phần cho 1-2 người thưởng thức.

Bê thui Cầu Mống là đặc sản nức tiếng Quảng Nam. Ảnh: Bê thui Cầu Mống

Bê thui cũng là đặc sản thường xuyên xuất hiện trong mâm cỗ dịp cưới hỏi, giỗ chạp ở Quảng Nam cũ. Món này có nguồn gốc từ làng Cầu Mống (thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn cũ), hấp dẫn thực khách bởi phần thịt bê chín tái màu hồng đào, lớp da giòn tan, thường ăn kèm với bánh tráng, rau thơm và nước chấm.

Năm 2013, bê thui Cầu Mống đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là món ngon đạt kỷ lục quốc gia.

Món mì Quảng hấp dẫn với sợi mì mềm mướt, thấm đượm hương vị, kết hợp cùng thịt gà chín mềm đậm đà... Ảnh: Ngọc Trà Nguyễn

Trong số các món ăn ở đám giỗ, Tú thích nhất mì Quảng – đặc sản nổi tiếng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Theo cô, mì Quảng có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, được bày bán quanh năm nhưng bà con vẫn chế biến và phục vụ món này trong mâm cỗ.

Dù thực đơn đám giỗ có nhiều món ngon khác nhau nhưng gần hết bữa, bà con và quan khách hầu như ai cũng ăn thêm 1 bát mì Quảng cho no bụng.

“Tuy là món ăn quá quen thuộc với người bản địa nhưng mì Quảng vẫn được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, nước lèo ngọt thanh. Mình cũng mê nhất món này, lần nào đi đám giỗ cũng phải dành bụng để thưởng thức”, Tú chia sẻ.