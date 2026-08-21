Sau 7 tuần tranh tài, LG Life’s Good Tournament 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển SHANG (Hà Nội) sau màn đối đầu kịch tính cùng ILUSO (TP.HCM) tại Chung kết toàn quốc.

LG UltraGear đồng hành cùng LG Life’s Good Tournament 2026 với công nghệ RGB Tandem OLED thế hệ 4.

Trong các tựa game eSports có nhịp độ cao như VALORANT, chiến thắng đôi khi được quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Một pha phát hiện đối thủ sớm hơn hay những cú flick-shot, tracking và phản xạ trong tích tắc đều có thể trở thành yếu tố quyết định thắng bại của trận đấu. Bên cạnh kỹ năng của người chơi, màn hình cũng trở thành một phần quan trọng trong thi đấu, nơi tốc độ, độ mượt và khả năng hiển thị cần được duy trì ổn định xuyên suốt trận đấu.

Đó cũng là lý do màn hình gaming ngày càng trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm eSports chuyên nghiệp. Tại vòng Chung kết toàn quốc của LG Life’s Good Tournament 2026, LG đã trang bị hệ thống màn hình OLED gaming LG UltraGear 27GX790B-B cho các tuyển thủ, đưa công nghệ hiển thị thế hệ mới vào môi trường thi đấu thực tế.

Hiển thị OLED thế hệ mới, tối ưu từng chi tiết trên chiến trường

LG UltraGear 27GX790B-B sở hữu màn hình OLED 26,5 inch với độ phân giải QHD, kích thước được thiết kế phù hợp với các tựa game cạnh tranh, nơi người chơi cần quan sát nhanh toàn bộ diễn biến trên màn hình mà vẫn đảm bảo độ chi tiết cần thiết.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở công nghệ RGB Tandem OLED thế hệ 4, kết hợp cùng độ phủ màu DCI-P3 99,5%, độ chính xác màu Delta E <2 và chuẩn VESA DisplayHDR True Black 500. Công nghệ OLED Pixel Dimming giúp tăng cường độ tương phản giữa các vùng sáng và tối, từ đó mang đến hình ảnh có chiều sâu và khả năng thể hiện chi tiết rõ nét hơn.

Công nghệ RGB Tandem OLED thế hệ 4 trên mang đến hình ảnh sắc nét, độ tương phản sâu và khả năng tái hiện chi tiết rõ nét.

Đối với game thủ, chất lượng hiển thị không chỉ đơn thuần phục vụ trải nghiệm thị giác. Trong những tựa game có môi trường phức tạp hoặc các pha giao tranh diễn ra nhanh, khả năng quan sát rõ chi tiết trên bản đồ, nhận diện chuyển động và theo dõi diễn biến trong khung hình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng của người chơi.

Thiết kế viền mỏng bốn cạnh cũng góp phần mở rộng không gian hiển thị, giúp người chơi tập trung hơn vào nội dung trên màn hình. Bên cạnh đó, màn hình hỗ trợ điều chỉnh độ cao, độ nghiêng, xoay ngang và xoay dọc, mang đến sự linh hoạt khi thiết lập góc nhìn phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng.

Tốc độ phản hồi cho những pha giao tranh quyết định

Bên cạnh chất lượng hiển thị OLED, LG UltraGear 27GX790B-B nổi bật với Dual Mode, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa QHD 540Hz để cân bằng độ chi tiết và tốc độ, hoặc Full HD 720Hz cho những tựa game cạnh tranh đòi hỏi phản xạ tức thì.

Dual Mode QHD 540Hz và Full HD 720Hz tạo nên lợi thế tốc độ trong những pha giao tranh quyết định.

LG UltraGear 27GX790B-B cũng sở hữu thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) cùng chứng nhận VESA ClearMR 21.000, giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động trong các phân cảnh tốc độ cao. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các tựa game FPS như VALORANT, nơi chuyển động của đối thủ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc và người chơi cần nhanh chóng đưa ra phản ứng.

Màn hình hỗ trợ NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro và HDMI 2.1 VRR, góp phần duy trì hình ảnh mượt mà và ổn định trong những pha giao tranh có nhịp độ cao.

Kết nối linh hoạt cho hệ sinh thái gaming hiện đại

Không chỉ tập trung vào hiệu năng hiển thị, LG UltraGear 27GX790B-B còn được trang bị hệ thống kết nối đáp ứng nhiều nhu cầu gaming khác nhau. Sản phẩm sở hữu DisplayPort 2.1, hai cổng HDMI 2.1, USB Type-C hỗ trợ DP Alt Mode cùng USB 3.0, giúp người dùng linh hoạt kết nối với PC, laptop và các thiết bị gaming khác.

Hệ thống cổng kết nối đa dạng giúp người dùng dễ dàng thiết lập và chuyển đổi giữa các thiết bị trong cùng một không gian chơi game, đáp ứng nhu cầu từ thi đấu đến giải trí hằng ngày.

LG UltraGear 27GX790B-B sở hữu DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 và USB Type-C, hỗ trợ kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị gaming.

LG Switch hỗ trợ người dùng quản lý và điều chỉnh các thiết lập hiển thị thuận tiện hơn, giúp chuyển đổi giữa các nhu cầu sử dụng mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Việc đưa LG UltraGear 27GX790B-B vào môi trường thi đấu tại LG Life’s Good Tournament 2026 không chỉ mang đến cơ hội để các tuyển thủ trải nghiệm công nghệ hiển thị mới, mà còn cho thấy định hướng của LG trong việc phát triển những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng game thủ.

Thông qua thế hệ màn hình OLED gaming mới, LG tiếp tục mở rộng hệ sinh thái UltraGear, đồng hành cùng game thủ từ trải nghiệm chơi game hằng ngày đến những môi trường thi đấu eSports chuyên nghiệp, nơi mỗi khung hình và từng khoảnh khắc phản xạ đều có thể tạo nên sự khác biệt.

(Nguồn: LG Việt Nam)