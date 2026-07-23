Chiều 23/7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, ngày 23/7, diễn ra Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Dự thảo Nghị định cũng tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng khi tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng bằng việc hoàn thiện các quy định đối với tài khoản của người dưới 16 tuổi.

Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ tiếp tục là chủ thể đăng ký và quản lý tài khoản của trẻ em; đồng thời các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật để xác định người dùng là trẻ em, phân phối nội dung phù hợp với độ tuổi, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và chủ động ngăn chặn các nội dung độc hại.

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử, Dự thảo cũng sửa đổi các quy định theo hướng tăng cường bảo vệ trẻ em thông qua việc siết chặt cơ chế xác thực tài khoản, điều chỉnh giới hạn thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi, hoàn thiện quy định về cảnh báo sức khỏe và tiêu chí phân loại trò chơi theo độ tuổi.

Dự thảo Nghị định tiếp tục hoàn thiện quy định xác thực tài khoản, nâng cao tính minh bạch trên môi trường số. Dự thảo làm rõ yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội và tài khoản trò chơi điện tử bằng số điện thoại đã được xác thực theo quy định của pháp luật hoặc số định danh cá nhân.

Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản giả, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng.

Tiếp theo, lần đầu tiên, Dự thảo Nghị định bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển game Việt. Đây là một nội dung hoàn toàn mới của Dự thảo bổ sung cơ chế khuyến khích phát triển các trò chơi điện tử do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, có nội dung giáo dục, quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Theo Dự thảo, các trò chơi đáp ứng tiêu chí sẽ được áp dụng nhiều cơ chế khuyến khích như phát hành thử nghiệm trước khi cấp phép chính thức; được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập Hội đồng chuyên biệt gồm các chuyên gia văn hóa, lịch sử để thẩm định các trò chơi đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích.

Cùng với đó, Dự thảo Nghị định hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các mô hình nền tảng số mới. Trước sự phát triển nhanh của các nền tảng cho phép người dùng tự khởi tạo và phân phối trò chơi điện tử, Dự thảo Nghị định lần đầu tiên bố sung quy định quản lý đối với loại hình nền tảng này thông qua cơ chế cấp phép riêng.

Theo đó, doanh nghiệp sở hữu nền tảng và doanh nghiệp được ủy quyền tại Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nội dung, lưu trữ dữ liệu, gỡ bỏ nội dung vi phạm, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Bộ VHTTDL là không siết chặt hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, mà xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định và phù hợp với thực tiễn; vừa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một khuôn khổ pháp lý số hiện đại, minh bạch, ổn định. Nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò kiến tạo phát triển; doanh nghiệp yên tâm đầu tư và t.hực hiện tốt trách nhiệm xã hội; người dùng được bảo vệ an toàn trên môi trường số. Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo Thứ trưởng, hiện nay trên môi trường số, công tác quản lý không còn là cấp phép hay xử lý vi phạm trên môi trường thực.

Hiện nay, Bộ VHTTDL, cũng như các bộ, ngành khác đang cố gắng hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang quản trị rủi ro.

Đối với lĩnh vực thông tin điện tử nặng về xử lý nội dung, cần đi theo hướng kết hợp quản lý từng nội dung với quản lý trách nhiệm của các chủ thể vận hành, lãnh đạo các nền tảng.

Song song với đó, phải kết hợp giữa phản ứng sau vi phạm với việc phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời dựa trên công nghệ và dữ liệu, kết hợp một cách hài hòa.

Thứ trưởng cho rằng, trẻ em càng nhỏ tuổi thì tầng bảo vệ càng chặt chẽ, chịu sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ nhiều hơn, có nhiều tính năng để ngăn chặn, giới hạn.

Bên cạnh đó, trách nhiệm chính trong việc bảo vệ trẻ em phải đặt lên các nền tảng.

Nền tảng phải có đầy đủ các công cụ, giải pháp chủ động phát triển các biện pháp kiểm soát, nhận biết tài khoản trẻ em hoặc tài khoản do trẻ em sử dụng để tự động điều chỉnh cung cấp dịch vụ tương ứng (hạn chế tiếp xúc với người lạ, hạn chế nội dung không phù hợp, tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân...

Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một khuôn khổ pháp lý số hiện đại, minh bạch, ổn định.

Nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò kiến tạo phát triển; doanh nghiệp yên tâm đầu tư và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; người dùng được bảo vệ an toàn trên môi trường số.