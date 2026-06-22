Trong Mesdames Thanh Sắc, Hồng Ánh vào vai Madame Sắc - người đàn bà quyền lực, đầy mưu mô và tàn độc. Nhân vật đứng trên đỉnh cao danh vọng, có tổ ấm những tưởng hạnh phúc nhưng đằng sau là sự thật phũ phàng.

Tạo hình Madame Sắc của Hồng Ánh trong "Mesdames Thanh Sắc".

Ngay từ khi công bố dự án, không ít người đã đặt ra dấu hỏi lớn về sự phù hợp của Hồng Ánh cho vai diễn. Chính bản thân nữ diễn viên từng thừa nhận đối diện nhiều lo lắng và trăn trở khi nhận kịch bản phim.

Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Madame Sắc xuất hiện trên màn ảnh, mọi hoài nghi được gỡ bỏ, bởi điểm sáng nhất trong phim thuộc về Hồng Ánh. Diễn viên đã khắc họa thành công một phản diện ấn tượng, đối trọng đủ sức nặng với vai nữ chính.

Theo đạo diễn Thắng Vũ, cái ác của Madame Sắc được xây dựng qua một phong thái điềm tĩnh lạnh lùng. Lớp trang điểm sắc sảo, các bộ trang phục toát lên vẻ quyền uy chỉ là phần vỏ bọc bên ngoài.

Điểm cốt lõi tạo nên sức nặng cho nhân vật chính là ngôn ngữ cơ thể, từng cái nhếch mép nhẹ nhàng, ánh nhìn sắc lạnh và đài từ trầm ấm chứa đầy ẩn ý.

Hồng Ánh có vai phản diện dài hơi đầu tiên trong phim điện ảnh.

Diễn viên Hồng Ánh chia sẻ với VietNamNet vốn ngoài đời nhút nhát, hiếm khi lớn tiếng hay né tránh các chuyện cãi vã. Thế nhưng khi vào vai Madame Sắc, chị trở thành người đàn bà dữ dội, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với Thanh Hằng. Trớ trêu ở chỗ Thanh Hằng ngoài đời mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu thì nhân vật Cầm Thanh lại cam chịu bấy nhiêu.

"Sự đối lập thú vị giữa con người ngoài đời và nhân vật trên màn ảnh buộc chúng tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để hóa thân. Cả tôi lẫn Thanh Hằng đều phải bước ra khỏi vùng an toàn, gạt bỏ thói quen và cá tính quen thuộc để thực sự sống với nhân vật", chị chia sẻ.

Với Hồng Ánh, Madame Sắc suy cho cùng vẫn mang một thân phận đàn bà khao khát được yêu thương. Thủ đoạn tàn độc, quyết định máu lạnh được đưa ra không xuất phát từ bản tính ác độc bẩm sinh mà nó là bản năng sinh tồn để chạm đến vị trí hiện tại. Ẩn sau lớp vỏ bọc tàn nhẫn, sắt đá ấy lại là một nhân vật với tâm hồn chi chít vết sẹo.

Hồng Ánh được ông xã - doanh nhân Thanh Sơn động viên, cố vấn kiến thức trong quá trình nghiên cứu kịch bản.

Hồng Ánh tiết lộ 1 trong những lý do chính để chị nhận lời dự án là được ông xã - doanh nhân Thanh Sơn động viên. Vốn là người có kiến thức và am hiểu về văn hóa miền Nam xưa, chồng đã tư vấn diễn viên về bối cảnh lịch sử, biến động thời cuộc... Hồng Ánh cũng dành thời gian nghiên cứu các tài liệu trên mạng để đảm bảo hóa thân trọn vẹn.

Diễn viên tâm đắc vai diễn vì tuyến phản diện được xây dựng đa chiều với nhiều lớp tâm lý, không chỉ đơn thuần la hét, chửi bới hay trả thù. Nếu các cảnh đánh ghen, Madame Sắc gây phẫn nộ thì ở phân đoạn tâm lý, nhân vật khiến nhiều người xót xa.

Ánh mắt của Hồng Ánh trong 1 số cảnh quay đặc tả nội tâm chứa đựng sự giằng xé mâu thuẫn: Giữa cái đầu lạnh toan tính và một trái tim yếu mềm khao khát một điểm tựa. Cô sợ hãi sự phản bội, ám ảnh việc bị tước đoạt đi những thứ mà mình đã dày công vun đắp. Hồng Ánh đã nỗ lực bồi đắp lớp lang cho vai diễn, khiến khán giả ấn tượng, vừa thương vừa ghét nhân vật.

Hồng Ánh với vai Madame Sắc là điểm sáng nhất của "Mesdames Thanh Sắc".

Bên cạnh màn tranh đấu với gam màu u tối, tuyến tình cảm của phim góp phần xoa dịu không khí căng thẳng. Màn tái hợp của Lương Thế Thành và Hồng Ánh sau gần 20 năm kể từ Mùi ngò gai khiến khán giả hoài niệm.

Tình yêu 2 nhân vật của họ trong phim không vồn vã, cuồng nhiệt như tuổi trẻ mà đằm thắm, sâu sắc song đầy bất an.

Khoảng cách tuổi tác ngoài đời thực giữa Hồng Ánh và Lương Thế Thành được che lấp bởi khả năng tung hứng diễn xuất nhịp nhàng. Kinh nghiệm nhiều năm hợp tác từ sân khấu IDECAF tạo cho họ một sợi dây liên kết. Cả 2 thấu hiểu nhịp độ, cách nhả thoại và phản ứng của nhau để nâng đỡ đối phương trong các cảnh tay đôi.

Sự xuất hiện của nhân vật Dũng của Lương Thế Thành đã hoàn thiện bức chân dung của Madame Sắc, cho người xem thấy góc khuất mềm yếu của "người đàn bà thép", khi cô nép mình vào tình yêu, dẫu biết rằng đó chính là điểm yếu chí mạng của bản thân.

Diễn viên Hồng Ánh "phủ sóng" điện ảnh từ đầu năm tới nay.

Diễn viên Hồng Ánh hay được bạn bè đồng nghiệp, khán giả trêu “phủ sóng” màn ảnh. Từ đầu năm đến nay, chị có nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh như: Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng... và gần nhất là Mesdames Thanh Sắc. Diễn viên cũng là gương mặt chủ lực của sân khấu kịch IDECAF với nhiều vở diễn phục vụ cho cả thiếu nhi lẫn người lớn.

Các vai diễn Hồng Ánh đều đa dạng màu sắc giúp chị trải nghiệm và thêm động lực. Hơn 30 năm làm nghề, nữ diễn viên giữ tâm thế háo hức mỗi khi bước vào dự án mới, xem đó như lần đầu tiên.

Với Hồng Ánh, từng giây phút khóc cười, lăn lộn nắng mưa trên phim trường… đều quý giá. Ngày dự án ra mắt, chị vẹn nguyên cảm giác nôn nao, hồi hộp theo từng nhịp tim, hơi thở trước phản ứng khán giả.

“Tuổi này giữ được cảm xúc ấy tôi rất mừng, thấy mình còn thanh xuân, sự tươi mới để làm nghề”, chị bày tỏ với phóng viên.

Phân đoạn đánh ghen của Hồng Ánh và Thanh Hằng trong phim "Mesdames Thanh Sắc"

Ảnh, clip: NVCC