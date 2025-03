Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Chương trình cũng là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những chiến công xuất sắc đã góp phần giữ vững bình yên cho đất nước, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ.