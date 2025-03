Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), Bộ Công an tổ chức chương trình gala âm nhạc đặc biệt mang tên "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tại khu vực hồ Gươm, Hà Nội.

Trước giờ sự kiện chính diễn ra là màn trình diễn của các lực lượng cảnh sát, trong đó có Cảnh sát cơ động, Cảnh sát cảnh vệ, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Trong ảnh là màn trình diễn của lực lượng Cảnh sát kỵ binh.

Chiều 9/3, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả có mặt bên hồ Gươm và Công viên Lý Thái Tổ là màn biểu diễn khí công của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong đó, tiết mục đập vỡ tảng đá 100kg đặt trên cơ thể chiến sĩ gây căng thẳng và hồi hộp nhất. Tảng đá rắn chắc này đã khiến các chiến sĩ mất hàng chục lần ra sức đập mà không vỡ đôi.

Kết thúc, tảng đá "cứng đầu" được bê ra ngoài sau khi vỡ một phần.

Chiến sĩ nằm bên dưới tảng đá là người chịu đựng nhiều sức ép hơn cả. Anh xoay lưng và bụng cho khán giả xem để thấy không bị vết thương nào.

Một phần trình diễn mới mẻ và gây ấn tượng khác là dùng ô tô 9 chỗ ngồi nặng khoảng 1,8 tấn di chuyển qua 24 chiến sĩ nằm dưới tấm ván gỗ (được chia thành hai hàng). Ban đầu có chút trục trặc do tấm ván được kê chưa chính xác nên tài xế phải cho xe lùi lại. Tuy nhiên sau đó tiết mục đã rất thành công. Điều này càng chứng minh sức mạnh "mình đồng da sắt" của các chiến sĩ.

Chiếc xe chống đạn S5 của lực lượng cảnh sát có trọng lượng hơn 15 tấn (không có người lái ngồi trên) đang được 3 chiến sĩ kéo chạy bon bon trong phần trình diễn.

Dùng đao kề cổ kéo ô tô trọng tải lớn là một trong những màn trình diễn tuy đã quen mắt với nhiều người nhưng người thực hiện ở đây là một nữ chiến sĩ cảnh sát.

Các bóng hồng của lực lượng công an còn làm được nhiều hơn thế với các phần trình diễn khác nhau như đỡ lực do búa tạ đập gạch. Các bài tập này đòi hỏi người chiến sĩ phải khổ công luyện tập, kết hợp giữa vận công điều khí và sức mạnh toàn thân.

Chống đẩy bật người qua dây lửa cũng là màn trình diễn lạ mắt đối với các khán giả có mặt trên phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng.

Một chiến sĩ dùng tay không công phá chồng ngói trong tích tắc.

Dùng cơ thể bẻ cong thanh sắt trong khi chịu áp lực đập gạch trên vai.

Để thực hiện thành công việc dùng "ống đồng" đá cong thanh sắt, các chiến sĩ đã phải khổ luyện rất nhiều.

4 thanh gỗ dày bị gãy đôi ngay khi cùng lúc đập vào cơ thể một chiến sĩ.

Các chú chó nghiệp vụ của Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ có một số màn trình diễn như nhảy qua vòng lửa, tìm kiếm và phát hiện ma túy, tấn công tội phạm giả định...

Ngoài ra, tại sự kiện còn có các tiết mục biểu diễn truy bắt tội phạm với các tình huống nguy hiểm.

Tình huống được đưa ra là các thanh niên có biểu hiện say xỉn, đi xe lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Các đối tượng bị lực lượng Cảnh sát cơ động quật ngã bằng những đòn võ thuật đẳng cấp.

Người dân Thủ đô đón xem các tiết mục trình diễn hấp dẫn của lực lượng công an.