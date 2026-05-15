Tại sự kiện, Mandarin Oriental, Đà Nẵng hiện lên như một kiệt tác nghỉ dưỡng mang dấu ấn di sản. Sự giao hòa giữa kiến trúc Việt Nam và chủ nghĩa tối giản phương Tây tạo nên một phong cách riêng biệt - nơi triết lý cân bằng trở thành nền tảng của nghệ thuật sống.

Không gian Khu Biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng được tái hiện với hương và tiếng sóng biển thực thụ, ánh sáng thơ mộng

“Fans of the Exceptional” quy tụ những vị khách am hiểu giá trị và yêu thích sự tinh tế trong từng chi tiết. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, nghệ sĩ và khách mời thuộc cộng đồng tinh hoa

Cùng các nghệ sĩ Lê Hiếu, HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG, Jsol, buitruonglinh, LyHan, Sơn K, Lê Tam Triều Dâng, Thúy Ngân, Á hậu Thuỳ Dung, Lamoon, Juky San…

Đặc biệt, không gian Khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng được tái hiện ngay tại sự kiện với tinh thần giao thoa giữa đương đại và cổ điển, giữa kiến trúc Pháp và cảm hứng vương triều Nguyễn.

Ông William Lawrenson - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM - cho rằng dự án góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa và kinh tế thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và thương hiệu khách sạn quốc tế. Đồng thời ông cũng đánh giá cao việc chủ đầu tư quy tụ các đơn vị thiết kế toàn cầu để phát triển dự án nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng.

Thay đổi cách nhìn toàn cầu về Hospitality

Ông Jeremy Viray - Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu Residences của Mandarin Oriental Hotel Group - cho rằng, những nhà đầu tư quan tâm đến Mandarin Oriental luôn tìm kiếm một phong cách sống tinh tế, nơi mọi chi tiết được chăm chút để con người có thể tận hưởng những giá trị quan trọng nhất như sức khỏe, gia đình và những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Theo ông, Mandarin Oriental, Đà Nẵng không chỉ đánh dấu cột mốc mới của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn mở ra hành trình kiến tạo những giá trị sống “Exceptional”, gắn kết với tinh thần và vẻ đẹp của thành phố biển Đà Nẵng.

“Tại Mandarin Oriental, Đà Nẵng, sự sang trọng không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở cách sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn mỗi ngày, theo cảm nhận tự nhiên nhất, cá nhân nhất và vĩnh cửu nhất”, ông Jeremy Viray chia sẻ.

Theo đại diện chủ đầu tư, Mandarin Oriental, Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản hàng hiệu, mà là sự giao thoa giữa kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật sống. Khác với lối phô trương thường thấy của phân khúc siêu sang, dự án theo đuổi tinh thần “Quiet Luxury” thông qua chiều sâu thiết kế, sự nhất quán trong triết lý kiến trúc và những chi tiết thủ công lấy cảm hứng từ di sản vương triều Nguyễn.

Theo thông tin từ Chủ đầu tư, dự án có mật độ xây dựng dưới 22%, quy mô quần thể nghỉ dưỡng gồm 60 hotel villa 1 đến 2 phòng ngủ và chỉ có 18 căn villa 3 phòng ngủ được bán ra thị trường với đất biển sở hữu lâu dài, được thiết kế hồ bơi vô cực riêng, kết nối với không gian biển và cảnh quan nội khu.

“Thông hành ELITE” vào gia tộc tinh hoa toàn cầu

Ngoài việc đem đến những dinh thự ven biển hiếm có, Mandarin Oriental, Đà Nẵng còn mang theo cơ hội đưa nhà đầu tư trở thành thành viên của hệ sinh thái Residences Elite từ Mandarin Oriental Hotel Group - nơi những đặc quyền và tiêu chuẩn dịch vụ được nhận diện trên toàn thế giới.

Lãnh đạo cấp cao Mandarin Oriental Hotel Group và Jardine Matheson cũng đã gửi thư bày tỏ niềm tin và sự tự hào vào tầm nhìn của The Nam Khang trong hành trình kiến tạo Mandarin Oriental, Đà Nẵng - khu nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế giữa những di sản văn hóa nổi tiếng miền Trung Việt Nam.

