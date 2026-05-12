Ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 24.824ha. Danh mục gồm nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, công viên, khu đô thị... Trong đó, có hơn 30 dự án cần thu hồi trên 100ha đất.

Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã có trong kế hoạch đầu tư được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí theo tiến độ để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng.

Theo danh mục được phê duyệt, phường Hoàng Liệt có tổng cộng 10 dự án với diện tích gần 26ha. Các dự án tập trung vào mở rộng hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở xã hội và khai thác quỹ đất phục vụ đấu giá.

Đáng chú ý là dự án xây dựng tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm, đoạn kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ và phố Hoàng Liệt nhằm giảm áp lực cho các tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc như Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ hay Vành đai 3.

Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất để triển khai các khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu an cư ngày càng lớn tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Một số khu đất khác được đưa vào kế hoạch thu hồi để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách và bổ sung nguồn cung bất động sản trong thời gian tới.

Danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường Hoàng Liệt: