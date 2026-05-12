Ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 24.824ha. Danh mục gồm nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, công viên, khu đô thị... Trong đó, có hơn 30 dự án cần thu hồi trên 100ha đất.
Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã có trong kế hoạch đầu tư được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí theo tiến độ để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng.
Theo danh mục được phê duyệt, phường Hoàng Liệt có tổng cộng 10 dự án với diện tích gần 26ha. Các dự án tập trung vào mở rộng hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở xã hội và khai thác quỹ đất phục vụ đấu giá.
Đáng chú ý là dự án xây dựng tuyến đường giáp đường sắt Bắc - Nam và hồ Linh Đàm, đoạn kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ và phố Hoàng Liệt nhằm giảm áp lực cho các tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc như Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ hay Vành đai 3.
Ngoài ra, Hà Nội cũng dự kiến thu hồi đất để triển khai các khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu an cư ngày càng lớn tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.
Một số khu đất khác được đưa vào kế hoạch thu hồi để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách và bổ sung nguồn cung bất động sản trong thời gian tới.
Danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường Hoàng Liệt:
|STT
|Danh mục công trình, dự án
|Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
|Đơn vị, tổ chức đăng ký
|Diện tích đất dự án dự kiến (ha)
|Ghi chú
|1
|Xây dựng tuyến đường giáp đường sắt Bắc-Nam và hồ Linh Đàm, đoạn kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ và phố Hoàng Liệt
|DGT
|UBND phường Hoàng Liệt
|0,84
|Vốn ngân sách
|2
|Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan
|DGD
|UBND phường Hoàng Liệt
|1,472
|Vốn ngân sách
|3
|Xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận Hoàng Mai theo phân cấp (giai đoạn 2)
|DKV
|UBND phường Hoàng Liệt
|11
|Vốn ngân sách
|4
|Nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
|DGT
|UBND phường Hoàng Liệt
|1,03
|Vốn ngân sách
|5
|Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm (Giai đoạn 2)
|ODT
|UBND phường Hoàng Liệt
|6,33
|Đấu giá QSDĐ
|6
|Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
|ODT
|UBND phường Hoàng Liệt
|0,839
|Đấu giá QSDĐ
|7
|Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm
|ODT
|CTCP Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT
|1,0053
|Vốn ngoài ngân sách
|8
|Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Nam hồ Linh Đàm tại ô đất ký hiệu CT-02 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm
|ODT
|CTCP Tập đoàn Bắc Hà
|1,296
|Vốn ngoài ngân sách
|9
|Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Nam hồ Linh Đàm tại ô đất ký hiệu CT-01 thuộc Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm
|ODT
|CTCP ETC Gold
|1,1251
|Vốn ngoài ngân sách
|10
|Khu nhà ở gia đình quân đội tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
|ODT
|Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng
|0,8843
|Vốn ngoài ngân sách