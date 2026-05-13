Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký quyết định cho phép CTCP Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan chuyển mục đích sử dụng hơn 1,3ha đất nông nghiệp và giao thêm hơn 800m2 đất do UBND phường Hoàng Liệt quản lý để xây dựng Tổ hợp nhà ở thương mại Hoàng Dương (Hoàng Dương Land).

Tổng diện tích đất được giao hơn 1,4ha, nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó, hơn 1,3ha để xây nhà ở thấp tầng và chung cư, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng. Chủ sở hữu căn hộ và nhà liền thổ được cấp sổ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Ngoài quỹ đất phát triển nhà ở, hơn 1.000m2 được bố trí xây dựng đường giao thông. Đây là phần đất sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh. Sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng như các nghĩa vụ tài chính về nhà ở xã hội tại dự án.

Bên cạnh đó, CTCP Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan phải tiếp tục hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại theo chấp thuận của UBND TP Hà Nội hồi tháng 5/2025 để hoàn thiện pháp lý triển khai dự án.

Quyết định cũng quy định rõ chế tài đối với trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng.

Cụ thể, nếu khu đất không được đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng liên tục kể từ ngày bàn giao thực địa, hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ đã phê duyệt, chủ đầu tư có thể được xem xét gia hạn không quá 24 tháng.

Trong thời gian gia hạn, doanh nghiệp phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho thời gian chậm tiến độ. Hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.