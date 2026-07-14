MS 2026.185

"Hoàn cảnh cháu bé này đáng thương quá. Gia đình không có tiền đưa cháu đi khám, điều trị". Đó là dòng tin nhắn thầy Trần Thanh Hà, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi (xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi), gửi cho chúng tôi kèm theo bức ảnh của bé Hùng.

Trong ảnh, em gầy gò, khuôn mặt và khắp cơ thể chi chít những vết lở loét, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng xót xa.

Gần 5 tuổi nhưng thân hình cậu bé Hồ Duy Hùng gầy ốm, cơ thể đầy vết lở loét. Ảnh: Đ.Minh

Ngay sau đó, chúng tôi cùng thầy Hà vượt núi vào thăm cháu bé Hồ Duy Hùng (SN 2021) tại thôn Cưa, xã Thanh Bồng.

Chuyến đi này thầy Hà mang theo sữa, bánh, đồ ăn và một chiếc chăn nhỏ để tặng bé. Thầy Hà chỉ vào chiếc chăn rồi nói, ban đêm những vết loét khiến bé ngứa rát nên chiếc chăn sẽ giúp bé đỡ lạnh và bớt khó chịu hơn.

Thầy Hà cho biết, bé Hùng là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Hồ Văn Đân (SN 1999) và chị Hồ Thị Mai Linh (SN 2000). Từ khi mới chào đời, bé Hùng đã mắc “bệnh lạ” này. Trên cơ thể bé, những vết loét vừa se lại thì vết mới lại xuất hiện, kéo dài suốt 5 năm qua.

Khắp cơ thể cậu bé đầy những vết lở loét và bọng nước, hai bàn tay Hùng liên tục gãi lên đầu và khắp người, nhưng cơn ngứa và đau vẫn không dứt. Nhiều vết thương còn rỉ máu. Thỉnh thoảng, khuôn mặt non nớt của bé nhăn lại vì những cơn đau.

Khi được hỏi có đau không, Hùng khẽ đáp: "Con đau lắm", rồi quay mặt đi. Cha của Hùng, anh Hồ Văn Đân, chia sẻ: "Nhìn con đau mà không biết làm sao giúp được. Tôi chỉ mong con sớm được chữa bệnh”.

Theo anh Đân, vài năm trước gia đình từng đưa bé đến Bệnh viện Phong và Da liễu Quy Hòa khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh viêm da ly thượng bì bóng nước và kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm, trong khi điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn nên gia đình không thể tiếp tục đưa con tái khám định kỳ.

Mỗi khi con đau nhiều, anh chỉ biết hái lá rừng về nấu nước tắm để giảm bớt ngứa rát.

Gia đình anh Đân thuộc diện hộ nghèo. Không có đất sản xuất, hai vợ chồng chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Suốt gần 5 năm chăm con mắc bệnh, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Mới đây, chị Linh phải vào miền Nam làm thuê, còn anh ở nhà vừa chăm sóc con, vừa tranh thủ đi cưa keo thuê để có thêm thu nhập.

Gắn bó nhiều năm với vùng cao, thầy Hà chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn của học sinh và người dân địa phương. Ngoài công việc giảng dạy, thầy thường xuyên kết nối, hỗ trợ các gia đình nghèo. Hiện tại, gia đình thầy đang nhận nuôi 4 trẻ mồ côi.

Nếu có kinh phí, thầy Trần Thanh Hà sẽ đồng hành cùng gia đình đưa bé Hùng đi bệnh viện điều trị "bệnh lạ"

“Khi biết hoàn cảnh của bé Hùng, tôi luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ. Tôi mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để cháu bé có điều kiện đi khám và điều trị. Nếu tiếp tục ở nhà, những vết loét của cháu có nguy cơ nhiễm trùng", thầy Hà nói.

Ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, xác nhận, gia đình anh Hồ Văn Đân thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cháu Hồ Duy Hùng mắc bệnh nhiều năm nay, tình trạng ngày càng nặng.

Chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Địa phương cũng mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để cháu Hùng có điều kiện được khám và điều trị.

Bạn đọc giúp gia đình bé Hồ Duy Hùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.185 (bé Hồ Duy Hùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Hồ Văn Đân (bố của bé Hùng) theo địa chỉ: Thôn Cưa, xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

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