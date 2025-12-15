Một vụ tranh chấp tài sản sau khi chia tay vừa được tòa án nhân dân trung cấp Đại Liên (Trung Quốc) xét xử phúc thẩm, thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi tình tiết đặc biệt.

Trong lúc yêu đương, chàng trai tên Zhang Lin đã ký thỏa thuận “không hối hận, không đòi lại” rồi tặng căn nhà duy nhất và hơn 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) cho bạn gái tên Yu Juan.

Tuy nhiên, sau khi chia tay, anh khởi kiện để đòi lại toàn bộ tài sản. Kết quả, tòa phúc thẩm chỉ chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà, bác yêu cầu đòi lại tiền.

Theo Peninsula Morning Post, Zhang Lin và Yu Juan quen nhau qua một nền tảng mai mối vào tháng 3/2024. Đến tháng 12, cả hai ký “thỏa thuận tặng cho”, trong đó Zhang Lin xác nhận tự nguyện tặng căn nhà duy nhất cùng 100.000 NDT cho Yu Juan.

Văn bản này ghi rõ món quà “không nhằm mục đích kết hôn”, không kèm điều kiện nào và “không được đòi lại” trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi chia tay. Sau đó, thủ tục sang tên nhà và chuyển tiền được hoàn tất.

Ảnh minh họa: Freepik

Trong thời gian hẹn hò, Zhang Lin nhiều lần chuyển tiền cho Yu Juan, trong khi cô cũng đôi lần gửi tiền lại và cả hai thường xuyên tặng quà cho nhau. Đến tháng 3/2025, hai người nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến chấm dứt quan hệ.

Sau khi chia tay, Zhang Lin khởi kiện và cho rằng toàn bộ số tiền cùng tài sản mình đã đưa trước đó đều mang tính chất “sính lễ” để chuẩn bị cho hôn nhân. Vì việc kết hôn không diễn ra, anh yêu cầu Yu Juan trả lại căn nhà và hơn 100.000 tệ.

Yu Juan phản bác, nói rằng món quà là sự “chuộc lỗi” của Zhang Lin vì anh từng giấu việc mình đã ly hôn. Cô khẳng định thỏa thuận đã viết rất rõ rằng đây không phải tiền sính lễ và không thể đòi lại. Và cả hai đã lặp lại điều khoản “không vì mục đích kết hôn” nhiều lần trong văn bản.

Ở cấp sơ thẩm, tòa án quận Sa Hà Khẩu xác định mối quan hệ của hai người có mục đích tiến tới hôn nhân, nên căn nhà và khoản tiền lớn mà Zhang Lin đưa được xem là sính lễ.

Vì việc kết hôn không diễn ra, Yu Juan phải hoàn trả những tài sản này. Riêng các khoản tiền gửi vào dịp Valentine được tòa cho là quà tặng mang tính tình cảm, không thuộc phạm vi sính lễ và không phải trả lại. Cả hai bên sau đó đều kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, tòa án Nhân dân trung cấp Đại Liên tiến hành phân tách từng nhóm tài sản để đánh giá độc lập, làm cơ sở đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đối với khoản 100.000 tệ, tòa nhận định “thỏa thuận tặng cho” ghi rõ đây là quà tặng vô điều kiện, không nhằm mục đích kết hôn và không thể đòi lại. Zhang Lin là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hiểu rõ hệ quả pháp lý khi ký. Vì vậy, yêu cầu đòi lại tiền của anh bị cho là trái nguyên tắc thiện chí, không được tòa chấp nhận.

Đối với căn nhà, tòa cho rằng dù văn bản cũng quy định việc tặng nhà “không vì mục đích kết hôn”, song giá trị của căn nhà quá lớn và mang ý nghĩa đặc biệt, thường gắn với việc chuẩn bị chung sống. Với một tài sản trọng yếu như vậy, cần áp dụng cách xử lý tương tự sính lễ để đảm bảo công bằng.

Zhang Lin là lao động hưởng lương, căn nhà là tài sản duy nhất, và việc mất toàn bộ tài sản sẽ gây bất cân xứng. Vì vậy, tòa yêu cầu Yu Juan trả lại căn nhà.

Với các khoản tiền nhỏ mà hai người từng chuyển cho nhau, tòa phúc thẩm giữ nguyên quan điểm của cấp sơ thẩm: đây là quà tặng trong quá trình yêu đương, không mang bản chất sính lễ nên không thuộc diện phải hoàn trả. Kết thúc xét xử, tòa phúc thẩm tuyên Yu Juan chỉ phải trả lại căn nhà, còn khoản hơn 100.000 tệ không phải hoàn trả.

Các luật sư cho biết phán quyết này thể hiện rõ quan điểm nhất quán trong thực tiễn xét xử. Khi đánh giá tài sản được tặng trong quan hệ yêu đương, tòa án sẽ xem xét mục đích thực sự của việc tặng.

Nếu hai bên có thỏa thuận bằng văn bản, nội dung rõ ràng, loại trừ mục đích kết hôn và phù hợp với quy định pháp luật, khoản tiền có thể được coi là quà tặng thông thường và không thể đòi lại sau khi đã chuyển quyền sở hữu.

Tuy nhiên, đối với tài sản lớn như bất động sản, dù có thỏa thuận tương tự, tòa án vẫn xem xét thêm các yếu tố về thu nhập, điều kiện sống và tính công bằng để tránh tạo ra sự chênh lệch nghiêm trọng giữa các bên.

Các luật sư khuyến nghị các cặp đôi cần thận trọng với những giao dịch giá trị lớn khi đang yêu. Việc lưu giữ bằng chứng, thỏa thuận rõ ràng và phân biệt rạch ròi giữa “quà tặng”, “sính lễ” và “đầu tư chung” sẽ giúp tránh được tranh chấp về sau.

(*) Tên nhân vật trong bài đều là bút danh