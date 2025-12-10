Ông Wolfgang Porsche là cháu nội nhà sáng lập hãng siêu xe Đức Ferdinand Porsche. Ông giữ vị trí điều hành các công việc kinh doanh kiêm phát ngôn viên cho gia tộc Porsche. Đây là một trong những gia tộc giàu nhất Đức, sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD.

Mới đây, tỷ phú quyền lực nhất nhì ngành ô tô Đức đã bước vào cuộc hôn nhân thứ tư ở tuổi 82 với người bạn tri kỷ hơn 20 năm, Gabriele Prinzessin zu Leiningen. Bà là một cựu người mẫu, xuất thân quý tộc và là hậu duệ của gia tộc công nghiệp thép Thyssen lừng danh, theo thông tin từ trang Mail Online.

Tỷ phú nổi tiếng lấy vợ thứ tư kém mình 20 tuổi. Ảnh: Mail Online

Ngày 7/12, phát ngôn viên của Porsche, ông Christian Schertz, xác nhận với báo chí rằng doanh nhân Wolfgang Porsche, đã tổ chức hôn lễ riêng tư tại Salzburg, Áo, cùng vị hôn thê 62 tuổi.

Buổi lễ được tổ chức kín đáo, không công khai hình ảnh. Phát ngôn viên gửi lời đề nghị truyền thông “tôn trọng quyền riêng tư” của đôi vợ chồng mới cưới.

Người vợ thứ tư của tỷ phú nổi tiếng thuộc dòng dõi quý tộc Đức và có đời tư phức tạp. Vào năm 1991, bà kết hôn với Hoàng tử Karl Emich xứ Leiningen - hậu duệ của triều đại Romanov (Nga). Cặp đôi có 1 con gái chung, công chúa Theresa. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 1998.

Cùng năm 1998, bà nhanh chóng tái hôn với Karim Aga Khan IV, được xem là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Cả hai có 1 con trai. Vào năm 2014, cặp đôi ly hôn sau 10 năm tranh chấp pháp lý.

Bà Gabriele được truyền thông châu Âu gọi là “người phụ nữ của những cuộc hôn nhân hoàng gia - tài phiệt”. Ngoài ra, bà là nhà hoạt động xã hội tích cực, đặc biệt trong các chiến dịch phòng chống HIV/AIDS từ năm 2004.

Vị tỷ phú gây ồn ào khi ly hôn người vợ thứ ba khi sức khỏe của bà sa sút. Ảnh: Mail Online

Trong khi đó, tỷ phú Wolfgang Porsche cũng có tình trường phức tạp. Năm 2023, ông Wolfgang gây chú ý trên truyền thông quốc tế khi nộp đơn ly hôn người vợ thứ ba là Claudia, 74 tuổi, sau 16 năm gắn bó.

Truyền thông Đức cho biết, bà Claudia mắc chứng sa sút trí tuệ từ 2 năm trước ly hôn, dẫn đến thay đổi hành vi nghiêm trọng. Bà không thể tự di chuyển trong nhiều tháng; khả năng nhận thức suy giảm nhanh, cần 4 nhân viên chăm sóc 24/7 và tính cách thay đổi khiến cuộc sống hôn nhân “không thể tiếp tục”.

Nguồn tin thân cận nói rằng, ông Wolfgang “đau lòng nhưng bất lực” và gia đình phải chấp nhận giải pháp ly hôn để đảm bảo tốt cho cả hai bên. Sau khi cuộc hôn nhân cũ rạn vỡ, Wolfgang dần trở nên thân thiết hơn với Gabriele Prinzessin zu Leiningen, người quen biết ông suốt hơn 20 năm.

Năm 2022, họ bị bắt gặp đi dạo ở Munich và cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng. Tháng 1/2023, cả hai chính thức xác nhận quan hệ.

Người thân của Gabriela chia sẻ với báo chí nước Áo rằng: "Họ đã quá thân thiết. Việc dọn về chung nhà là điều hiển nhiên".