Một lần nữa, câu chuyện “tình phí online” khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Một nam thanh niên ở quận Tây Thanh (Thiên Tân, Trung Quốc) đã bị lừa suốt 3 năm với tổng số tiền hơn 110.000 NDT (khoảng 407 triệu đồng), chỉ vì tin vào “bạn gái” quen qua mạng, trang QQ đưa tin.

Theo đó, vào năm 2023, anh Tiểu Lý quen một “cô gái” qua ứng dụng hẹn hò. Người này tự giới thiệu bố mẹ đã ly hôn, gia cảnh nghèo khó nhưng sống độc lập, nghị lực. Vì thấy hoàn cảnh cô gái quá đáng thương, Tiểu Lý nhanh chóng động lòng và nhận lời yêu.

Từ đó, “bạn gái” anh liên tục than thở: “Em lại hết tiền ăn rồi”; “Trời lạnh quá, em phải mua áo khoác”; “Em muốn mua mặt nạ, khăn rửa mặt, đồ ngủ…”.

Kèm theo đó là yêu cầu Tiểu Lý chuyển tiền để "mua đồ, trang trải sinh hoạt". Người này còn nói dối rằng chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng, đề nghị mỗi tháng “mượn” anh 3.000 NDT (khoảng 11,1 triệu đồng) và hứa “gặp nhau sẽ trả”.

Bạn gái yêu qua mạng liên tục nhắn tin cho chàng trai với yêu cầu chu cấp tài chính cho mình. Ảnh: QQ

Trong 3 năm, Tiểu Lý chưa từng từ chối yêu cầu của "bạn gái". Ngày đặc biệt, anh còn gửi 520 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng) để thể hiện tình cảm mặn nồng. Tổng cộng, anh đã chuyển hơn 110.000 NDT.

Dù đã yêu 3 năm, “bạn gái” luôn từ chối gặp mặt hoặc gọi video với anh Lý, lấy cớ ký túc xá bất tiện, phải làm thêm, bận học.

Đầu tháng 11 năm nay, khi Tiểu Lý đề nghị gặp mặt một lần nữa, anh bất ngờ bị “bạn gái” chặn liên lạc. Lúc này anh mới nhận ra mình bị lừa và lập tức trình báo công an.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, rà soát tài khoản mạng xã hội, tin nhắn và chứng từ chuyển tiền. Không lâu sau, chân tướng đã được làm rõ.

"Cô gái dịu dàng” thực chất là một người đàn ông, tên Lưu Mỗ Mỗ.

Người đàn ông họ Lưu dùng ảnh AI để giả thành “bạn gái” có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QQ

Đối tượng bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Lưu khai rằng, toàn bộ ảnh “cô gái” đều là ảnh AI. Hoàn cảnh “đáng thương” chỉ là kịch bản dựng sẵn.

Anh cũng chưa từng có ý định trả bất kỳ khoản tiền nào cho "bạn trai".