Điều gì làm nên nét riêng của Gyoza?

Gyoza là một loại bánh xếp được cho là bắt nguồn từ món sủi cảo của Trung Quốc. Thoạt nhìn, món ăn này có nhiều nét tương đồng với các loại há cảo hay sủi cảo phổ biến tại các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, khi du nhập vào Nhật Bản, Gyoza đã được biến tấu về nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức để tạo nên hương vị đặc trưng và mang đậm văn hóa ẩm thực của đất nước mặt trời mọc.

Gyoza truyền thống thường có lớp bột mỏng bên ngoài, ôm lấy phần nhân mọng nước gồm thịt heo băm kết hợp với các loại rau và gia vị như bắp cải, hẹ, hành lá, gừng, tỏi, nước tương và dầu mè, tạo nên dấu ấn riêng cho Gyoza.

Mì Gyoza Miso rất được ưa chuộng trong ẩm thực Nhật Bản.

Một điểm đặc trưng thú vị nữa là cách chế biến. Gyoza có thể được nấu bằng nhiều cách khác nhau như luộc, chiên, hấp, áp chảo. Phổ biến nhất tại Nhật Bản là Yaki Gyoza - Gyoza áp chảo với một mặt được chiên vàng và một mặt mềm. Chính sự kết hợp giữa lớp vỏ mỏng, phần đáy vàng giòn và nhân mềm mọng bên trong tạo nên trải nghiệm đặc trưng của món ăn.

Một đĩa Gyoza nóng hổi có thể là món ăn nhẹ, món ăn kèm trong bữa chính hoặc bữa sáng dinh dưỡng để chia sẻ cùng gia đình, bạn bè... Khi thưởng thức, Gyoza thường được dùng cùng nước chấm pha từ nước tương, giấm và dầu ớt, giúp cân bằng vị béo của nhân và tăng thêm hương vị cho món bánh.

Dễ dàng thưởng thức Gyoza Nhật Bản ngay tại nhà.

Cùng với sushi, ramen, tempura…, Gyoza đang ngày càng trở nên gần gũi với thực khách Việt khi ẩm thực Nhật Bản dần hiện diện phổ biến trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, để tự làm Gyoza, người nội trợ cần chuẩn bị khá nhiều công đoạn, từ sơ chế, phối trộn nhân, làm hoặc chuẩn bị vỏ bánh, gói bánh đến chế biến.

Giữa nhịp sống bận rộn, những chiếc bánh Gyoza chế biến sẵn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là với các gia đình muốn “đổi gió” cho bữa cơm hàng ngày bằng món ăn mang phong cách Nhật Bản nhưng không muốn mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Một đĩa salad Gyoza là lựa chọn đáng thử cho bữa sáng.

Đây cũng là trải nghiệm mà sản phẩm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam hướng tới. Hiện với sản phẩm Gyoza, công ty mang tới hai lựa chọn gồm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu và Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Heo và Gà.

Phiên bản nhân thịt Heo và Gà có lớp vỏ bánh mỏng bao bọc phần nhân mềm mọng gồm thịt và rau củ, với tỷ lệ thịt cân đối giữa nạc và mỡ. Nhân thịt được chế biến bằng phương pháp xay thịt chuyên biệt, giúp giữ nguyên cấu trúc thịt và tạo cảm giác mềm, mọng nước khi thưởng thức. Đặc biệt, sản phẩm không cần rã đông mà chỉ cần áp chảo trong khoảng 6 phút.

Gyoza nhân thịt Heo và Gà chỉ cần áp chảo trong khoảng 6 phút mà không cần rã đông trước.

Trong khi đó, phiên bản nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu bắt kịp xu hướng nấu ăn hiện đại - tiện lợi, ít dầu mỡ. Sản phẩm cũng không cần rã đông, có thể cho trực tiếp vào nồi chiên không dầu ở 200°C trong khoảng 5 phút để tạo lớp vỏ giòn xốp bên ngoài và phần nhân mềm ẩm bên trong.

Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt Gà và Rau dùng cho nồi chiên không dầu.

Thành phẩm với lớp vỏ giòn xốp, phần nhân hòa quyện giữa thịt gà và rau củ, dầu mè, tỏi, đường, muối, gừng, tiêu,... mang lại hương vị hài hòa, đậm đà, dễ ăn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc món đãi khách.

Với những sự tiện lợi cùng hương vị đặc trưng của ẩm thực Nhật, Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto Việt Nam giúp bổ sung sắc thái Nhật Bản cho thực đơn hàng ngày ngon miệng, dinh dưỡng mà không cần dành nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện người tiêu dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến tại Ajinomoto Zalo Shop hoặc mua trực tiếp tại AEON Mall, Go!, MM Mega,…

Dòng sản phẩm đông lạnh là một trong những minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Ajinomoto Việt Nam trong việc mở rộng đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, bên cạnh lĩnh vực gia vị truyền thống.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cải thiện dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người Việt như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em, Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt…

Những nỗ lực này góp phần hiện thực hóa Mục đích tồn tại của doanh nghiệp: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")”.

(Nguồn: Ajinomoto Việt Nam)