Chính thức công chiếu từ 15/8, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đúng như dự đoán đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở rạp Việt. Trước đó, phim đã gây sốt với lượng vé đặt trước cùng các suất chiếu sớm "cháy" vé từ ngày 14/8.

Theo Box Office Vietnam, tính đến sáng 18/8, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã thu 86 tỷ đồng và gần như không có đối thủ ngoài rạp. Phim thu 61,8 tỷ riêng 3 ngày cuối tuần qua với 621.533 vé và số suất chiếu kỷ lục lên tới 11.769 - tương đương với các phim Tết.

Cảnh trong phim "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành".

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đẩy quán quân Mang mẹ đi bỏ của tuần trước xuống vị trí á quân. Doanh thu cuối tuần qua của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành gấp hơn 5 lần Mang mẹ đi bỏ. Phim của Hồng Đào, Tuấn Trần chỉ thu về 10,8 tỷ đồng với 107.125 vé bán ra. Tuy nhiên hiện Mang mẹ đi bỏ đã vượt 161 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, phim mới Dính lẹo tuy đứng thứ 3 phòng vé cuối tuần qua nhưng chỉ đạt 3,5 tỷ đồng. Conan Movie 28 xếp thứ 4 với 2,7 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu tại rạp Việt của phim hoạt hình đình đám này lên 172 tỷ đồng.

Cuối tuần này, phòng vé sẽ tiếp tục sôi động với sự ra mắt của Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

'Thanh gươm diệt quỷ' chưa chính thức ra rạp Việt đã thu 30 tỷ, xô đổ mọi kỷ lục Phim "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" dù tới 15/8 mới chính thức công chiếu nhưng đã thu về hơn 30 tỷ đồng tại Việt Nam nhờ lượng vé đặt trước, các chiếu chiếu sớm đều cháy vé.